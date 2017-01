Klopp schlägt Guardiola Liverpool bezwingt Manchester City im letzten Spiel des Jahres. Doch die Tabellenspitze ist immer noch sechs Punkte weg.

Die obligatorische Klopp-Faust konnte der ehemalige BVB-Trainer auch gegen Manchester City zeigen. Foto: Reuters © reuters

Für Jürgen Klopp war Silvester ein Abend ganz nach seinem Geschmack: wieder einmal über den großen Gegenspieler Pep Guardiola triumphiert, den Rivalen Manchester City im Verfolgerduell der Premier League mit 1:0 vorerst abgeschüttelt und mit seinem FC Liverpool eine Rekord-Halbzeitbilanz erreicht. Als unangefochten erster Jäger von Seriensieger und Spitzenreiter FC Chelsea konnte der deutsche Teammanager der Reds den Jahreswechsel mit einem wahren Hochgefühl feiern.

Trotz oder auch gerade wegen weiterhin sechs Punkten Rückstand auf die Blues eröffnete Klopp vor dem Rückrunden-Start am Montag beim FC Sunderland prompt den Psychokrieg gegen den Tabellenführer: „Chelsea hat jetzt 13-mal nacheinander gewonnen und dennoch nur sechs Punkte Vorsprung auf uns. Man kann sich nur vorstellen, wie sehr sie das nerven und wurmen muss“, stichelte der 49-Jährige.

Für Klopp ist seine Mannschaft offenbar reif für die Kampfansage. 43 Punkte aus der ersten Saisonhälfte mit nur zwei Niederlagen sind Rekord in Liverpools langer und ruhmreicher Geschichte, die heimische Anfield Road ist seit nunmehr 24 Spielen eine uneinnehmbare Festung. Die Mühe beim Arbeitssieg über Guardiolas vier Zähler zurückliegende Citizens wertete Routinier James Milner als Bestätigung für Liverpools derzeitige Topform. „Dieses Mal mussten wir die Punkte richtig aus dem Spiel herausquetschen. Aber umso wichtiger war der Sieg. Aber es ist noch ein weiter Weg.“

Für Guardiola und sein für viele Millionen aufgerüstetes Team, das in Liverpool ohne seine verletzten deutschen Nationalspieler Ilkay Gündogan und Leroy Sané auskommen musste, womöglich schon zu weit. Immerhin ist Chelsea nach der Einstellung des Liga-Siegrekordes bereits zehn Punkte enteilt. So rückte Guardiola denn auch erstmals ein wenig vom Ziel Meisterschaft ab. „Wir kämpfen um den Titel, die Champions League, den Pokal und einen Platz in der nächsten Champions League. Wir müssen aufwachen, und in einem oder zwei Monaten werden wir sehen, wo wir stehen. Dann entscheiden wir, was unser wichtigstes Ziel sein wird und worauf wir uns konzentrieren“, sagte der zu Saisonbeginn aus München gekommene Startrainer.

Das Eingeständnis der schwindenden Titelchancen dürfte dem Katalanen nicht leichtgefallen sein. Schließlich steht Guardiola, der im neunten Duell mit Klopp zum fünften Mal den Kürzeren zog, auf der Insel schon geraume Zeit wegen seiner umstrittenen Spielweise in der Kritik. (sid)

