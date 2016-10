Klötzerstraße vier Tage gesperrt Gerade erst ist die Vollsperrung an einer Stelle aufgehoben, schon ist die Klötzerstraße in einem anderen Abschnitt dicht.

Gerade erst ist die Vollsperrung an einer Stelle aufgehoben, schon ist die Klötzerstraße in einem anderen Abschnitt dicht. Wie die Stadtverwaltung am Dienstag mitteilte, wird die Straße ab Dienstag, 25. Oktober, zwischen der Einmündung Am Sportzentrum und der Speicherstraße voll gesperrt sein. Grund dafür sind laut Stadtverwaltung Kanal- und Schachtsanierungsarbeiten. Die Vollsperrung soll bis Sonnabend, 29. Oktober, bestehen bleiben. Es ist derzeit nicht die einzige Straße, die wegen Bauarbeiten voll gesperrt ist. Ebenfalls wegen Kanalarbeiten ist die Lauchhammerstraße zwischen der Straße Am Kutzschenstein und dem Friedrich-Ebert-Platz noch bis zum 18. November dicht. Deutlich kürzer erfolgt die Sperrung der Reußner Straße auf Höhe der Straße An der Döllnitz. Sie soll zum Monatsende aufgehoben werden. Die Klötzerstraße war zuletzt zwischen Bahnhofs- und Rudolf-Breitscheid-Straße voll gesperrt gewesen. Dort wurde die Straßendecke saniert. (SZ)

