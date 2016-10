Klobürstendieben das Handwerk gelegt Ein 80-Jähriger wünscht sich seniorengerechte Toiletten in der Elbgalerie. Dabei kommt ein merkwürdiges Problem ans Licht.

Begehrt: Die Klobürste. © Symbolfoto

Ein 80-Jähriger aus Weida geht gern in der Elbgalerie einkaufen. „Man weiß einfach, wo was ist“, sagt der SZ-Leser. Ein Problem hat der Senior aber, seit die Elbgalerie umgebaut wurde: Der Weg zur Kundentoilette ist länger geworden. „Das ist fast eine Völkerwanderung, wenn man Probleme mit den Beinen hat.“ Zudem wollen die Knie seiner Frau nicht mehr so. „Wenn sie sich auf die Toilette setzt, kommt sie ohne einen Handgriff nicht mehr hoch.“ Ideal wäre es, die Behindertentoilette benutzen zu können. „Aber einen Schlüssel bekommt man nur mit Schwerbehindertenausweis.“

Auf das Problem angesprochen, reagiert Andree Schittko von der Elbgalerie überrascht. „Bei uns arbeitet mittlerweile eine Toilettenfrau. Wenn ein Kunde sichtbar körperliche Probleme hat, lässt sie den auch auf die Behindertentoilette“, sagt der Centermanager. Beschwerden über einen fehlenden Griff seien ihm bislang nicht bekannt. Eher rege sich mancher darüber auf, dass 50 Cent bei der Nutzung der Toilette fällig würden. Dabei deckten die Einnahmen daraus noch nicht einmal die Kosten für die Bewirtschaftung der Toilette. „Die Mieter der Elbgalerie zahlen pro Monat noch 800 bis 1 000 Euro dazu.“

Bei der Erneuerung der Toiletten habe man durchgerechnet, ob eine Verpachtung der Anlage günstiger käme oder eine Betreuung durch die ohnehin im Center tätige Reinigungsfrau. Weil es zuvor aber Beschwerden über den Zustand gegeben habe, habe man sich für die Lösung mit Toilettenfrau entschieden. Seitdem seien auch die Probleme mit Vandalismus und Diebstählen deutlich zurückgegangen, sagt Schittko. „Sie glauben gar nicht, was von der Toilette alles gestohlen wurde: ganze Klobrillen, aber auch benutzte Klobürsten – zehn Stück pro Monat!“

zur Startseite