Klittener Slipanlage wird repariert Boote ins Wasser zu lassen, ist derzeit laut Wassersportlern schwierig am Bärwalder See. Die Gemeinde sucht eine Lösung.

Eine Jolle wird über die Slipanlage ins Wasser gebracht. © Rolf Ullmann

Klitten. Die Slipanlage am Klittener Hafen des Bärwalder Sees wird in nächster Zeit repariert. Darüber informiert Hafenmeister Gerhard Stübner. Anlass dafür ist, dass die Führungsdalben nicht mehr richtig funktionieren, wie Segellehrer Thomas Wagner berichtet. Er hat sich in einem Brief an die Verantwortlichen bei der Gemeindeverwaltung Boxberg gewandt. Am vergangenen Wochenende habe er versucht, sein Boot an der Stelle ins Wasser zu lassen. Dort ist momentan keine der Führungsdalben mehr intakt. Ursprünglich hat es an der Stelle zwei solcher Sicherungen beziehungsweise Führungsmöglichkeiten gegeben. Im vergangenen Jahr ist es nur noch eine gewesen.

Diese Sicherungsdalben dienen dazu, das Boot in Position zu halten, wenn es an der Slipstelle ins Wasser gelassen oder an Land gezogen wird. Besser wäre ein Schwimmsteg an der Stelle, erklärt Thomas Wagner. „Ich habe am vergangenen Sonntag nun das Einslippen meines Bootes mit einem eingespielten Team, bestehend aus drei Mann, durchgeführt“, sagt er. „Der Seitenwind hat dabei das Heck sofort nach Lee gedrückt, nachdem es im Wasser aufgeschwommen ist, sodass sich das Boot am Trailer blockiert hat.“ Eine Person als menschliche Führungsdalbe ins Wasser zu stellen, wäre aufgrund der Wassertemperaturen glatte Gesundheitsgefährdung. Am Ende hat er den Außenborder genutzt, um das Boot wieder in Position zu bringen. Dies sei jedoch mit einem gewissen Risiko verbunden.

„Eine Rückführung des Bootes aus dem Wasser ist momentan unter den gegebenen Bedingungen aus meiner Sicht nicht möglich“, sagt Thomas Wagner. „Es kann nicht im Interesse des Betreibers sein, den Hafen auszubauen, um noch mehr Wassersportfreunde an den See zu bringen, und die wichtige Schnittstelle Slipanlage ist eine einzige Katastrophe.“ Dem widerspricht Hafenmeister Gerhard Stübner jedoch. Die Slipanlage an sich sei völlig in Ordnung. Die Führungsdalben seien ein zusätzlicher Service. Dennoch sollen sie wieder angebracht werden. In den nächsten vier bis sechs Wochen werden die Schäden repariert, verspricht der Hafenmeister.

zur Startseite