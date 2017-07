Klipphausen muss sparen Die Gemeinde tritt auf die Ausgabenbremse – bislang fehlen allein 1,3 Millionen Euro aus der Gewerbesteuer.

Gemeinde muss mit einer Million Euro in Vorleistung gehen – Klipphausens Kämmerin Silvia Kunas. © Claudia Hübschmann

Die Ansage auf der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend kam völlig unvermittelt: „Ich werde eine Haushaltssperre verhängen, sie gilt bis auf weiteres ab sofort.“ Die Gemeinderäte waren von der Ankündigung des Bürgermeisters Gerold Mann sichtlich überrascht. Der lieferte die Begründung nach: „Uns fehlen momentan 1,3 Millionen Euro an Einnahmen aus der Gewerbesteuer, und wir sind bei Hochwassermaßnahmen mit rund einer Million Euro in Vorleistung gegangen, um die Firmen zu bezahlen.“

Der Grund für das Fehlen der Gewerbesteuer wirkt auf den ersten Blick vollkommen absurd: Weil es den Firmen im Gewerbegebiet Klipphausen so gut geht, geht es der Gemeinde schlecht. „Die Wirtschaft brummt, und die Unternehmen investieren. Bei uns im Gewerbegebiet drehen sich die Kräne, und die Firmen modernisieren ihre Maschinenparks, dafür bilden sie Rückstellungen und zahlen entsprechend weniger Gewerbesteuer“, erklärt Bürgermeister Mann. Den zweiten großen Punkt, der zum Verhängen der Haushaltssperre führte, erläutert die Kämmerin der Gemeinde Silvia Kunas. „Für die laufenden Arbeiten zur Beseitigung der Schäden des Hochwassers 2013 erhalten wir zwar aus dem Programm von Bund und Freistaat Sachen eine hundertprozentige Förderung, aber wir mussten bislang mit rund einer Million Euro in Vorleistung gehen, um die Baufirmen zu bezahlen.“ Zwar ist die Förderung der Hochwasserarbeiten sicher, das Geld kommt aber erst, wenn die Anträge bearbeitet und geprüft worden sind – und das kann dauern.

Gerold Mann erklärt, dass er beim Geldausgeben konservativ herangehe. „Wir sind mitten im Jahr, haben bislang 1,3 Millionen Euro weniger Gewerbesteuer eingenommen und ich weiß nicht, ob die Einnahmen noch kommen.“

Vorrangiges Ziel der Gemeinde ist es, die begonnenen Baumaßnahmen im Abwassernetz der Altgemeinde Triebischtal voranzubringen. Dabei geht es darum, einzelne Grundstücke an das zentrale Abwassernetz anzuschließen. In den Ortsteilen Pegenau und Reichenbach konnten diese Arbeiten jetzt im Wesentlichen abgeschlossen werden.

Nimmt man den Haushalt der Gemeinde Klipphausen für 2017, so hat er einen Umfang von 20 Millionen Euro, der Finanzhaushalt mit den Investitionen beläuft sich auf 15 Millionen Euro. Davon fließen sieben Millionen Euro in den Ausbau der Infrastruktur und acht Millionen in Hochwassermaßnahmen. Der derzeitige Fehlbetrag von 1,3 Millionen Euro aus der Gewerbesteuer und einer Million Euro Vorleistung für das Hochwasser summiert sich auf 2,3 Millionen Euro. „Es ist ja nicht so, dass das Geld verloren wäre, es ist eine reine Vorsichtsmaßnahme“, sagt Kämmerin Silvia Kunas.

Und was bedeutet die Haushaltssperre nun konkret? Alle größeren Ausgaben müssen über den Tisch des Bürgermeisters gehen. „Wenn wir zum Beispiel eine Pumpe für das Abwasser- oder Wassernetz austauschen wollen, müssen wir sehen, ob wir das erst einmal zurückstellen“, sagt er. Grundsätzlich müssen alle Ämter der Gemeinde bei Instandsetzungs- und Unterhaltsmaßnahme sparsam vorgehen. Im September gibt es wieder einen Kassensturz, so Kämmerin Kunas, und dann wird man sehen, ob man die Sperre wieder aufheben kann.

Gerold Mann: „Die Haushaltssperre soll auch ein Appell an die Mitarbeiter sein, noch sparsamer vorzugehen.“

zur Startseite