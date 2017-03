Klipphausen bleibt stabil Seit zehn Jahren hat die Gemeinde mehr als 10 000 Einwohner, das dürfte so bleiben – eigentlich sind es sogar mehr.

Im vergangenen Jahr wurden in der Gemeinde Klipphausen 109 Babys geboren, während 105 Menschen starben. Ein kleines Plus, das noch die Ausnahme darstellt, nicht die Regel. © Symbolbild/dpa

Die Gemeinde Klipphausen gilt mit ihren 43 Ortsteilen als zweitgrößte in Sachsen. Während im ländlichen Raum viele Kommunen mit teils extremem Einwohnerschwund zu kämpfen haben, hält sie sich stabil. Das liegt nicht nur an der relativen Nähe zur Landeshauptstadt Dresden, sondern auch an einer klugen Standortpolitik.

Leicht steigende Einwohnerzahlen in den letzten fünf Jahren

Als 2006 die damals selbstständige Gemeinde Triebischtal zu Klipphausen kam, hatte die neue Großgemeinde 10 577 Einwohner. Im vergangenen Jahr waren es 10 393, 2015 10 365, 2014 10 301, 2013 10 299 und 2012 noch 10 247 Einwohner. Das teilte Anja Jähnigen, die Hauptamtsleiterin der Gemeinde auf SZ-Nachfrage mit. Insgesamt ist damit ein leichter Rückgang in den vergangenen zehn Jahren um 184 zu verzeichnen. Allerdings steigen die Einwohnerzahlen seit 2013 wieder kontinuierlich an, in den letzten fünf Jahren um 94. Bürgermeister Gerold Mann (parteilos) verweist darauf, dass Studierende aus dem Gemeindegebiet oft an ihren Studienorten begünstigte Wohnungen bzw. Zimmer gemietet hätten und in ihren Studienorten gemeldet sind, auch wenn sie eigentlich nach wie vor in der Gemeinde Klipphausen zu Hause sind.

Immer noch mehr Sterbefälle als Geburten

Nur 2012, als 102 Babys geboren wurden und 94 Menschen starben und im vergangenen Jahr, als 109 Geburten 105 Sterbefällen gegen über standen, war der Geburtensaldo positiv. 2013 (86 zu 111), 2014 (96 zu 103) und 2015 (107 zu 120) lag die Zahl der Sterbefälle teils beträchtlich über der der Geburten. Dennoch, den befürchteten großen Geburtenknick habe es nicht gegeben, so Bürgermeister Mann.

Mehr Zuzüge als Wegzüge stabilisieren die Einwohnerzahl

Nur 2012 zogen mehr Leute aus Klipphausen weg, als kamen – 457 Zuzügen standen 479 Wegzüge entgegen. In allen folgenden Jahren kamen mehr Menschen als gingen: 2013 stand es 506 zu 426, also immerhin ein Plus von 80, 2014 betrug es hingegen gerade einmal 6 (505 zu 499). 2015 gab es 596 Zuzüge bei 524 Wegzügen und im vergangenen Jahr war das Verhältnis 536 zu 493.

Weniger neue Wohngebiete, mehr bauen im Bestand

2014 wurde im Gemeindegebiet Bauanträge für 20 Einfamilienhäuser gestellt und sechs Gebäude für Wohnzwecke saniert. 2015 waren es 30 Bauanträge für Einfamilienhäuser und im vergangenen Jahr wiederum 20. Wurden 2015 noch sechs Gebäude für Wohnzwecke umgebaut, so war es im vergangenen Jahr nur noch eines. „Wir orientieren darauf, statt neuer Wohngebiete auszuweisen, die alten Dreiseit- und Vierseithöfe auszubauen, denn wir wollen ja die vorhandenen Dorfstrukturen erhalten.“ Jetzt sei die Enkelgeneration da, die sich an diese großen Höfe herantraue. Allerdings gibt es ein großes Problem dabei: „Wenn alles Bauen im Außenbereich verboten wird, dann kriegen wir die Umnutzung der Höfe nicht hin.“

Weil nicht nur Klipphausen vor diesem Problem steht, hat die Bürgermeisterrunde des Landkreises Gerold Mann gebeten, eine Arbeitsgruppe gemeinsam mit der Landkreisverwaltung zu bilden, die nach Lösungswegen suchen soll.

Das Fazit des Bürgermeisters: „Mir ist, was die Entwicklung von Klipphausen betrifft, nicht bange.“

