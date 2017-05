Klippenstein wird interaktiv Am Weltkindertag öffnet in der Industrieausstellung des Schlosses eine Spielstation, die ihresgleichen sucht.

Schon jetzt gibt’s eine Menge zu erleben für die jüngsten Museumsbesucher auf Schloss Klippenstein. Am Kindertag kommt noch etwas ganz Besonderes hinzu. © PR

Dass Kinder freiwillig ins Museum gehen, würden wohl nicht alle Eltern so unterschreiben. In Radeberg könnte das in Kürze anders sein. Denn am 1. Juni – am Weltkindertag – öffnet auf Schloss Klippenstein in Radeberg eine spannende, interaktive Kinderspielstation, die für reichlich Begeisterung bei den jüngsten Museumsbesuchern sorgen dürfte. All zu viel wollen die Macher noch nicht verraten, nur so viel: Die neue Kinderspielstation – finanziell unterstützt durch die Ostsächsische Sparkasse, die Sächsische Landesstelle für Museumswesen und den Schlossverein – wird in der Dauerausstellung zur Radeberger Industriegeschichte ihren Platz haben.

Eingeweiht wird das Ganze dabei durch Radebergs Oberbürgermeister Gerhard Lemm (SPD), der gemeinsam mit den Kindern der Kita „Baumhaus“ dann am 1. Juni auch gleich mal die Spiele selbst ausprobieren wird. Und überhaupt ist am Kindertag eine Menge los im Schloss. Ab 16 Uhr zum Beispiel wird der bekannte Dresdner Schauspieler Jochen Heilmann in der historischen Schwarzküche von Schloss Klippenstein die Geschichte von der „Prinzessin Wachtelei mit dem goldenen Herzen“ lesen. Ein rührendes Märchen übers Liebhaben und Loslassen, heißt es in der Ankündigung dazu. Denn die Prinzessin hütet in besagtem goldenen Herz ein Tier, das irgendwann zu groß wird und in die Freiheit will. Soll sie dem Tier die Freiheit geben, obwohl sie es doch so lieb hat? Außerdem wartet auf die jüngsten Besucher das spannende Schloss-Quiz, mit dem die immerhin 800 Jahre alte Burg erkundet werden kann. Vom Eulenturm bis zum Gewölbekeller. Wobei das Quiz nicht nur zum Kindertag gelöst werden kann, sondern bei jedem Museumsbesuch. Wie auch die zahlreichen Mitmachstationen in der Dauerausstellung zur Stadtgeschichte Radebergs zu entdecken gilt. Hier gibt’s eine Menge zu hören, zu sehen oder zu tun.

Langweilig ist ein Besuch auf Schloss Klippenstein jedenfalls nicht. Aber ab 1. Juni wird er noch ein bisschen spannender …

Märchenlesung am 1. Juni, 16 Uhr, für Kinder ab vier Jahren. Eintritt zur Lesung: Erwachsene vier Euro, ermäßigt und Kinder zwei Euro, Familienkarte zehn Euro.

