Klippel raus aus Budissa-Kader Der Verteidiger wird suspendiert – die Gründe sind bislang unklar.

Christoph Klippel (links) wird nicht mehr für Budissa antreten. © Torsten Zettl

Fußball. Die FSV Budissa Bautzen wird die ausstehenden Punktspiele der Fußball-Regionalliga Nordost ohne Abwehrspieler Christoph Klippel bestreiten. Der 30-Jährige wird von Cheftrainer Reimund Linkert nicht mehr berücksichtigt. Über die Gründe der Suspendierung wurde bisher nichts bekannt, Präsident Ingo Frings bestätigte lediglich: „Christoph Klippel wird in der Kaderplanung für die Rückrunde nicht mehr berücksichtigt.“ Der Innenverteidiger war 2015 aus Jena gekommen und in den folgenden eineinhalb Jahren Stammspieler bei den Spreestädtern. Voraussichtlich wird Klippel noch in der Winterpause wechseln. Sein aktueller Marktwert wird bei www.transfer.de auf 100 000 Euro beziffert. Für Budissa bestritt der 1,88-Meter-Mann insgesamt 40 Viertligapartien. Die frei gewordene Kaderstelle könnte übrigens neu besetzt werden. Aktuell sollen Verhandlungen mit einem Innenverteidiger aus Aue laufen. Eine Bestätigung der FSV-Vereinsführung liegt aber nicht vor. Am Dienstag ist Trainingsauftakt bei Budissa und am Freitag folgt der Landskron-Cup in der Schützenplatzhalle. Das erste Testspiel ohne Klippel bestreiten die Bautzener am 10. Januar ab 18 Uhr beim Oberligisten Bischofswerdaer FV 08. Danach geht es ins Trainingslager nach Graal-Müritz. (js)

