Klinikum zeigt künftige Frauenklinik Mitte Oktober zieht die Görlitzer Abteilung in einen Übergangsbau. Zuvor steht er zur Besichtigung offen.

Der Haupteingang des Görlitzer Klinikums. © Nikolai Schmidt

Umziehen steht für die Mitarbeiter im Klinikum zurzeit auf der Tagesordnung. Etwa 100 Umzüge werden seit Mai dieses Jahres in den Gebäuden des Schwerpunktkrankenhauses organisiert. Grund ist der Bau des neuen Frauen-Mutter-Kindzentrums. Der Freistaat fördert das Vorhaben mit rund 20 Millionen Euro, das Klinikum steuert weitere fünf Millionen Euro zu.

Mitte Oktober ziehen die Frauenklinik und die Klinik für Plastische, rekonstruktive und Brustchirurgie mit ihrer Station und allem was dazu gehört für zweieinhalb Jahre aus dem alten Gebäudeflügel C in einen Übergangsbau. Dieser befindet sich hinter dem bereits stehenden Flächenersatzbau. Beide Gebäude wurden auf der Fläche errichtet, auf der ehemals das vierstöckige Haus der Kinderklinik stand. Schon im Sommer waren verschiedene Abteilungen in den Flächenersatzbau gezogen.

Durch den Umzug verbessern sich zum jetzigen Zustand schon einmal die Bedingungen für Patienten und Mitarbeiter der beiden Kliniken. Das soll auch mit einem Tag der offenen Tür den Görlitzern gezeigt werden. Er findet am 10. Oktober, von 14 bis 16 Uhr, statt. (SZ)

