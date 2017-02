Klinikum verschiebt geplante OPs Das städtische Krankenhaus in Görlitz reagiert auf die Grippewelle, an der zunehmend Patienten und Mitarbeiter erkranken.

Symbolbild: das Klinikum Görlitz © Nikolai Schmidt

Görlitz. Die in der Region heftig grassierende Grippewelle hat nun auch das Städtische Klinikum Görlitz erreicht. Auf Stationen der Fachbereiche Neurologie und Geriatrie werden wegen des Ausbruchs bis zum Beginn der kommenden Woche keine geplanten Patienten mehr aufgenommen, um weitere Erkrankungen zu verhindern. Diese Patienten werden rechtzeitig darüber informiert. Das Klinikum hat umfassende zusätzliche Schutzmaßnahmen eingeleitet. Dazu gehören neben der Isolierung der Erkrankten auch weiterer Schutz für das Personal durch Kittel, Atemschutzmasken und Handschuhe.

Das Klinikum bittet darüber hinaus Besucher und Angehörige, sich wie das Personal beim Betreten und Verlassen der Zimmer die Hände zu desinfizieren. Sollte es möglich sein, hilft auch eine eingeschränkte Besucherzahl.

Nicht nur die Patienten sind betroffen. „Auch eine große Anzahl an Mitarbeitern ist erkrankt“, sagt Pflegedirektorin Birgit Bieder. Sie organisiert gemeinsam mit den Pflege- und Stationsleitungen nun die Dienste für die nächsten Tage. „Wir aktivieren alle Ressourcen, die wir haben und das geht über das übliche Maß hinaus“, sagt sie. Denn aufgrund des Wetters und der derzeit grassierenden Grippewelle in der Region, rechnet das Klinikum gerade am Wochenende mit weiteren Patienten. „Unsere Bettenkapazität reicht jedoch kaum aus, da wir bereits jetzt fast vollständig belegt sind“, sagt der Medizinische Direktor Dr. Eric Hempel.

Deshalb müssen in dieser besonderen Situation geplante Operationen und Eingriffe verschoben und Patienten, die nicht zwingend stationär bleiben müssen, vorerst nach Hause entlassen werden. „Das ist erforderlich, um die Notfallbehandlung für Patienten aus Görlitz und der gesamten Region aufrechtzuerhalten, für die wir als Schwerpunktkrankenhaus Verantwortung tragen“, sagt Hempel weiter und wirbt um Verständnis in dieser Ausnahmesituation.

Der Landkreis hatte erst in dieser Woche mitgeteilt, dass die Grippe ein zweites Todesopfer gefordert hatte. Es handelte sich um eine 73-jährige Frau. Außerdem erhöhte sich die Zahl der gemeldeten Grippefälle von 75 auf 176 innerhalb einer Woche. Von den Neuerkrankten kamen 20 ins Krankenhaus. Auch an Schulen häufen sich derzeit Erkrankungen. (SZ)

