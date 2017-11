Klinikum plant Ärzte-Zentrum Nach jahrelanger Prüfung soll 2018 eine Entscheidung fallen. Auch andere tüfteln über der Idee.

Tragen als Klinikchefs auch Verantwortung für die ambulante Behandlung: Ulrike Holtzsch und Reiner E. Rogowski.

Tragen als Klinikchefs auch Verantwortung für die ambulante Behandlung: Ulrike Holtzsch und Reiner E. Rogowski.Fotos: Soeder/Sosnowski

Medizinische Versorgungszentren (MVZ) sind eine Erfolgsgeschichte. Allein 14 betreibt das Krankenhaus im Landkreis. Drei weitere Zentren sollen bis Ende 2018 folgen, ein flächendeckendes Netz sichert die ambulante Versorgung auf dem Lande und dem Krankenhaus die Patienten. So ist die Lage – allerdings nicht im Landkreis Görlitz, sondern im Landkreis Bautzen. Dort hält der Chef der Oberlausitz-Kliniken, Reiner E. Rogowski, den Ausbau der dezentralen Zentren für eine Möglichkeit, um dem Ärztemangel entgegenzutreten.

Im Kreis Görlitz ist die Lage eine völlig andere. Zwar gibt es in Weißwasser und in Zittau solche Versorgungszentren des Klinikums Oberlausitzer Bergland, in Rothenburg betreibt die Diakonie ein weiteres Zentrum. Doch ein flächendeckendes Netz ist das nicht. In Görlitz musste ein MVZ der Malteser Ende 2013 nach sechs Jahren sogar aufhören – es fand keine Ärzte mehr.

Trotzdem ist die Idee nicht vom Tisch. Seit Jahren prüft das Städtische Klinikum die Aussichten für ein solches Versorgungszentrum. Doch bislang gibt es keine Entscheidung, obwohl eine Tochterfirma für eine solche Poliklinik vor Jahren gegründet wurde. Geschäftsführerin Ulrike Holtzsch sagt nun gegenüber der SZ: „Es gibt Licht am Horizont, aber wir haben noch Stillschweigen vereinbart.“ Eine Entscheidung soll im nächsten Jahr fallen. Auch im Carolus-Krankenhaus gibt es Überlegungen, erneut ein MVZ aufzubauen. Doch hält man sich bedeckt. „Wir werden zum passenden Zeitpunkt hierzu berichten“, heißt es von Geschäftsführer Florian Rupp.

Das Klinikum ist da auskunftsfreudiger. Vor allem über die Vorteile eines solchen Zentrums, aber auch über die Probleme, um es überhaupt ins Leben zu rufen. Dazu braucht es nämlich Praxissitze. Entweder es sind Praxen unbesetzt, die dann in ein solches MVZ übergehen können. So geschah es, als das Zittauer Zentrum ins Laufen kam. Oder bislang niedergelassene Ärzte müssen ihren Praxissitz in das MVZ einbringen, ihre Selbstständigkeit beenden. Solche Ärzte zu finden, ist schwierig. Deswegen gibt es in Görlitz mit dem Octamed in Rauschwalde auch eine andere Variante gemeinsamen Praktizierens: Eine Genossenschaft, unter deren Dach die Ärzte weiterhin selbstständig sind. Das Octamed feierte dieser Tage sein fünfjähriges Bestehen.

Allerdings sieht Ulrike Holtzsch auch Gründe für das MVZ. Viele Praxisinhaber finden keine Nachfolger. Ehe sie ihre Praxis einfach schließen, könnten sie ihre Nachfolge über das Zentrum regeln, das andere Möglichkeiten zur Ärztewerbung hat. Zudem: Manche junge Ärzte scheuen am Anfang ihrer Laufbahn die Selbstständigkeit und die damit verbundenen finanziellen und zeitlichen Belastungen. „Die neue Generation will arbeiten, um zu leben“, sagt Frau Holtzsch. Nicht umgekehrt.

Für das Klinikum hätte ein solches MVZ neben der besseren Technikauslastung auch den Vorteil, einen Gesundheitspark abzurunden. Darunter verstehen die Fachleute, die Verknüpfung von ambulanter und stationärer Behandlung mit Vor- und Nachsorge. Schon jetzt arbeiten verschiedene private Praxen auf dem Gelände des Klinikums, gibt es eine Physiotherapie und natürlich das große Wissen der Ärzte am Klinikum. „Wir könnten dann ein Angebot aus einer Hand liefern“, sagt Frau Holtzsch. Dass das Klinikum an einer ausreichenden ambulanten Versorgung der Bürger interessiert ist, hat auch einen anderen Grund. Schon jetzt nutzt mancher am Wochenende die Notfallstation als ganz normale Praxis für Wehwehchen, die da eigentlich nicht hingehören. Eine bundesweite Entwicklung. Dadurch sind die Notfallstationen überfordert. Wenn es aber immer weniger Hausärzte gibt, dann fürchtet Frau Holtzsch einen regelrechten Run auf die Notfallstationen. Deswegen ist auch der Medizinische Direktor des Hauses, Eric Hempel, mit niedergelassenen Ärzten im Gespräch, um eine Portalpraxis einzurichten. Sie wäre der Notfallstation vorgelagert, würde sich im Klinikum befinden und von niedergelassenen Ärzten betrieben. Nur wirkliche Notfälle würden dann noch in der Notaufnahme landen.

Eines sind aus Sicht von Ulrike Holtzsch Medizinische Versorgungszentren jedoch nicht: Sie lösen keine strukturellen Probleme, denn es gibt durch sie keinen zusätzlichen Arztsitz in einer Region. Dafür müssten die Versorgungsbezirke neu zugeschnitten werden. Doch dafür gibt es keine Anzeichen.

