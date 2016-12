Klinikum Pirna knackt Geburtenrekord

Die Pirnaer sind offensichtlich sehr zeugungsfreudig: Bereits 17 Tage vor dem Jahreswechsel hat das Klinikum Pirna auf dem Sonnenstein die Zahl der Geburten vom vergangenen Jahr egalisiert und damit einen neuen Rekord aufgestellt. Mit einem kleinen Jungen, der am 14. Dezember zur Welt kam, zählte das Krankenhaus die insgesamt 781. Geburt in diesem Jahr – so viele wie im gesamten letzten Jahr. „Im Hinblick darauf war die Geburt des kleinen Jungen sowohl für die Eltern als auch für uns eine ganz besondere“, sagt Kliniksprecherin Kristin Wollbrandt. Nach Auskunft des Klinikums sind bei den bislang 781 Geburten in diesem Jahr 789 Kinder auf die Welt gekommen – weil acht Zwillingsgeburten dabei waren. Im vergangenen Jahr zählte das Krankenhaus sogar elf Zwillingsgeburten, was die Zahl der geborenen Kinder auf 792 anwachsen ließ. Rückblickend bis 2011 lag die Zahl der Geburten im Klinikum stets weit über 700 jährlich. (SZ/mö)

