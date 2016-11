Klinikum für Schlaganfallversorgung ausgezeichnet

Herr Oberarzt Dr. med. Ralph Schnorfeil (links), Oberarzt der Klinik für Innere Medizin Ebersbach und Dr. med. Wolfgang Müller (rechts), Oberarzt und Leiter der Notfallaufnahme Zittau, bei der Untersuchung eines Patienten. © Klinikum Oberlausitzer Bergland

Zittau / Ebersbach. Das Schlaganfallversorgung Ostsachsen Netzwerk „SOS-NET“ hat dem Klinikum Oberlausitzer Bergland eine hohe Versorgungsqualität und ideal aufeinander abgestimmte Untersuchungswege bei Schlaganfallpatienten bescheinigt. Bei einem Audit in der vergangenen Woche haben Ärzte und Pflegekräfte des Universitätsschlaganfallzentrums verschiedene Bereiche wie Notfallaufnahme, Radiologie und die Intensivstation an den Standorten Ebersbach und Zittau dahingehend überprüft.

Das teilt das Klinikum Oberlausitzer Bergland am Dienstag in einer Pressemitteilung mit. Zielstellung des Audits sei es, eine optimale Therapie- und Behandlungskette in möglichst kurzer Zeit zu realisieren, heißt es dort. Die Prüfungen erfolgen jährlich.

Laut der Stiftung Deutsche Schlaganfall Hilfe sind Schlaganfälle nach Krebs- und Herzerkrankungen die dritthäufigste Todesursache in Deutschland. Knapp 270.000 Schlaganfälle ereignen sich jährlich in Deutschland. Rund 20 Prozent der Schlaganfall-Patienten sterben innerhalb von vier Wochen, über 37 Prozent innerhalb eines Jahres. (szo)

