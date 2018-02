Klinikum erhöht Löhne und verkürzt Arbeitszeiten Die Qualität der Pflege und die Zufriedenheit der Patienten sollen steigen. Allerdings braucht die Klinik mehr Betten.

Erst im November hatte das Klinikum seine Röntgenabteilung mit Geräten der neusten Generation ausgestattet und dafür rund 700 000 Euro investiert. © Archiv/Dietmar Thomas

Döbeln. Mehr freie Zeit und mehr Geld, das will das Döbelner Klinikum seinen Mitarbeitern bieten. „Wir verkürzen die Arbeitszeit in diesem Jahr auf 39 und im kommenden Jahr auf 38 Stunden“, sagte Dr. Ralf Lange, geschäftsführender Gesellschafter der Klinik. Außerdem soll der Lohn der tariflich angestellten Mitarbeitern – also vor allem im Pflegebereich – um fünf Prozent angehoben werden. Die Arbeitszeitverkürzung kommt den Mitarbeitern in Form freier Tage zugute. Der Urlaub von 30 Tagen werde in diesem Jahr auf 36 und im kommenden Jahr auf 42 Tage verlängert, sagte Lange. „Die Qualität der Pflege ist ein wichtiges Thema für uns. Die Patienten müssen sich gut betreut fühlen. Über die ärztliche Qualität müssen wir nicht reden, die ist vorhanden.“ Inklusive der Medizinischen Versorgungszentren beschäftigt das Klinikum 540 Mitarbeiter und ist einer der größten Arbeitgeber der Region. Die Fluktuation sei gering, sagte Lange. „Wir haben einen stabilen Personalbestand im ärztlichen und pflegerischen Bereich.“

Im vergangenen Jahr wurden 12 300 Patienten im Klinikum stationär und 13 000 ambulant behandelt. Es wurden 5500 Operationen ausgeführt. „Die Zahlen sind gleich geblieben oder nur leicht gestiegen. Aber sie bilden die Situation nur ungenau ab, denn die Anzahl der hochspezialisierten Operationen ist gestiegen“, sagte Lange. „Für OPs an der Bauchspeicheldrüse, der Leber und der Schilddrüse sind wir mehr und mehr zu einem Zentrum geworden. Wir bekommen auch Patienten aus den Großstädten zugewiesen. Ich bin sehr froh, dass sich die Klinik in diese Richtung entwickelt.“

Allein 800 Mal wurden Endoprothesen, also künstlicher Gelenkersatz, implantiert. „Da gibt es nicht viele Kliniken, die solche Zahlen vorweisen können“, sagte Lange. In der Internistischen Klinik seien 4 000 endoskopische Untersuchungen durchgeführt worden. Und auch Katheteruntersuchungen am Herzen nimmt das Klinikum vor. „Das hat sich nur noch nicht so herumgesprochen“, sagte Lange. Steigend sei auch die Zahl der Operationen an Blutgefäßen.

Im vergangenen Jahr waren die Patienten im Durchschnitt 6,2 Tage im Klinikum geblieben. Das ist im Vergleich zu anderen Krankenhäusern weder besonders kurz noch lang. „Im Bereich der Endoprothetik lassen wir die Patienten etwas länger hier, damit sie mit guten Voraussetzungen in die Reha gehen“, so Lange.

Mit einer durchschnittlichen Auslastung von 94 Prozent seiner 196 Betten kommt das Klinikum in Spitzenzeiten allerdings an seine Kapazitätsgrenzen. „Wir haben deshalb beim Gesundheitsministerium zusätzliche Betten beantragt“, so Lange. „Wir haben einen enormen Bedarf und haben das in dem Antrag auch präzise dargestellt. Es gibt nicht viele Einrichtungen, die in Sachsen diese Kontinuität aufweisen. Wir wären ziemlich enttäuscht, wenn wir nicht berücksichtigt werden“, sagte Lange. Genaue Angaben zu der beantragten Zahl von Betten wollt er noch nicht nennen. „Wir werden sehen, was wir bekommen. Wir sind da sehr optimistisch.“

Steigenden Platzbedarf gibt es auch im Gesundheitszentrum an der Muldenstraße, das zum Klinikum gehört und in dem nicht nur dessen Medizinisches Versorgungszentrum untergebracht ist. Ganz aktuell hat die Schmerztherapeutin Kathrin Balsmeier, die zuvor in Mittweida praktizierte, im Ärztezentrum eine Praxis eröffnet. „Wir wollen das Haus erweitern. Durch einen Anbau oder durch Aufstocken“, sagte Lange. Die bestehenden Praxen sollen mehr Platz bekommen. Das Ärztehaus war im Sommer 2015 eröffnet worden.

Ins eigene Haus hatte das Klinikum im vergangenen Jahr 800 000 Euro in die Endoskopie und rund 700 000 Euro die Radiologie investiert. Dafür wurden Umbauten vorgenommen und neue Technik angeschafft.

