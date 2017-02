Klinikum baut LED-Lampen ein Das Görlitzer Krankenhaus hat mehr als 127 000 Euro bekommen und kauft dafür neue Lampen.

Klinikum Görlitz, alter Haupteingang © Nikolai Schmidt

Das Städtische Klinikum Görlitz will weiterhin Energie sparen und setzt dabei verstärkt auf LED-Lampen. Wie eine Klinikum-Sprecherin mitteilt, habe das Krankenhaus 127 500 Euro Fördermittel über das Sächsische Investitionsstärkungsgesetz erhalten, um die Außenbeleuchtung auf LED umzustellen. „Die neuen Leuchtmittel werden ab sofort in Laternen-, Parkplatz- und Hausbeleuchtungen eingebaut“, heißt es. Wie das Klinikum auf Nachfrage mitteilt, kann der Stromverbrauch so um etwa 48 000 Kilowattstunden pro Jahr gesenkt werden. Das ist etwa das Elffache eines Vier-Personen-Haushalts. Bereits im vergangenen Jahr hatte das Klinikum schrittweise die Beleuchtung in Laufwegen und Versorgungsgängen auf LED umgestellt und kann so laut eigenen Angaben etwa 72 400 Kilowattstunden einsparen. Zudem werde beim Einkauf von Elektrogeräten auf energiesparende Neuanschaffungen geachtet.

Das Klinikum hatte erfolgreich am Projekt Klimamanagement für Kliniken teilgenommen, bei dem sich 50 Krankenhäuser und Rehabilitationseinrichtungen das Ziel setzten, bis Ende 2016 ihren -Ausstoß um etwa zehn Prozent zu senken. (SZ/dab)

