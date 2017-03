Kliniken übernehmen Praxis Zum 14. Mal wechselt im Kreis ein niedergelassener Arzt ins Versorgungszentrum. Diesmal ist es Dr. Dominick in Bischofswerda.

Reiner E. Rogowski, Geschäftsführer der Oberlausitz Kliniken, gab jetzt bekannt, dass das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) eine weitere Niederlassung übernimmt – die des Orthopäden Dr. Gino Dominick in Bischofswerda. © Uwe Soeder

Die ambulante orthopädische Versorgung in der Region wird langfristig gesichert. Ab April übernimmt das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) der Oberlausitz-Kliniken, die Niederlassung des Orthopäden Dr. Gino Dominick in Bischofswerda. Das gab Kliniken-Geschäftsführer Reiner E. Rogowski am Mittwoch bekannt. Für die Patienten ändert sich nichts, bestätigt Rogowski. Arzt, Schwestern und Praxis-Standort bleiben erhalten. Dr. Dominick wird bis zum Ruhestand im Angestelltenverhältnis arbeiten. Er selbst sei mit diesem Vorschlag an die MVZ-Geschäftsleitung herangetreten, um so die Zukunft der Praxis zu sichern. Bis zu seinem Ausscheiden soll ein Nachfolger gefunden werden.

Mit der Bischofswerdaer Orthopädie-Praxis übernimmt das MVZ der Oberlausitz-Kliniken bereits die 14. Arzt-Niederlassung im Kreis Bautzen. Unter dem Dach des MVZ arbeiten bereits Haus- und Fachärzte in Bautzen, Bischofswerda, Kamenz, Kirschau, Göda und Hoyerswerda. (SZ/ju)

