Klinikchef startet Hilfskonvoi in die Ukraine Für ein Krankenhaus in Kolomea hat die Hohwaldklinik Technik und Medikamente gesammelt. Die Hilfe wird dringend benötigt.

Hilfe mit Tradition: Bereits zum vierten Mal fahren Hilfsgüter aus der Hohwaldklinik in die Ukraine. Fabian Härtel, Wolfgang Schumann (v.l.) und Stefan Härtel (r.) fuhren schon vergangenes Jahr mit.

Neustadt/Kolomea. Bis unters Dach beladen ist der Kleintransporter, in den Stefan Härtel am Freitagvormittag steigt. Der Geschäftsführer der Asklepios Orthopädische Klinik Hohwald hat sich zusammen mit seinem Sohn und dem Dresdner Ehepaar Tamara und Wolfgang Schumann auf den Weg in die rund 1 200 Kilometer entfernte Stadt Kolomea in der Ukraine aufgemacht. Zwei Tage dauert der Hilfskonvoi, den Härtel zum vierten Mal initiiert hat. Ziel ist ein befreundetes Krankenhaus, das die Deutschen schon sehnsüchtig erwartet.

Vor allem das, was sie mitbringen.

Eine ganze Wagenladung an medizinischen Geräten, Verbrauchsmaterial, Medikamenten und Infusionen soll die ukrainische Klinik bekommen. Eine Grundausstattung, die eigentlich Standard sein sollte, in dem von Krisen gebeutelten Land jedoch eine Besonderheit ist. Laut Härtel fehlt es der Klinik, die rund 500 Betten hat, an so gut wie allem. Seit vier Jahren schickt die Hohwaldklinik deshalb einen Hilfskonvoi auf die Strecke. Neben den Schmerzmitteln und Verbandszeug hat Stefan Härtel auch Medizintechnik mit an Bord. Eine komplette Instrumentenausstattung für Hals-Nasen-Ohren-Operationen will er übergeben. Die Geräte haben die Aesculap-Werke spendiert, die Medizintechnik speziell für die Chirurgie herstellen. „Die Pharmaunternehmen und deren Vertreter, mit denen die Hohwaldklinik zusammenarbeitet, kennen die Hilfsaktion für die Ukraine“, sagt der Geschäftsführer. Wenn sie Bestände übrig haben, werden diese an die Hohwaldklinik geliefert und dort gebunkert.

Am Freitagabend machte der Hilfskonvoi einen Zwischenstopp an der polnisch-ukrainischen Grenze. Am Sonnabend folgte die restliche Strecke nach Kolomea. Ab der Grenze werden die Deutschen von Mitarbeitern des Krankenhauses begleitet, denn die letzten 300 Kilometer seien nicht ungefährlich. Der Transport sei laut Härtel angekündigt. Der Grenzübertritt zur Ukraine müsse genau organisiert werden. Der Transporter müsse beispielsweise zur Einzelabfertigung. Der Wagen und sein Inhalt werden dann von den Grenzern genau unter die Lupe genommen. Dieses Mal wird jedoch nicht der Klinikchef persönlich den Wagen steuern. Wegen eines gebrochenen Armes wird Stefan Härtels Sohn die gesamte Strecke fahren.

