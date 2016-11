Klinikbetrieb in Mittweida auf der Kippe Für die Kinderpsychiatrie muss eine schnelle Lösung her. Das Landratsamt hat allerdings Bedenken, das dies gelingt.

Krankenhaus Mittweida. © André Braun

Die Landkreis Mittweida Krankenhaus gGmbH (LMK) wird auch weiterhin eine Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJP) betreiben. Das ist die gute Nachricht. Doch der Standort in Mittweida steht auf der Kippe. Genauso wie in Chemnitz werden dort rund um die Uhr die Patienten versorgt. Das ist auf Dauer wahrscheinlich nicht mehr zu leisten, erklärte Kreissprecher André Kaiser am Freitag auf DA-Nachfrage. Zumindest bis Monatsende ändere sich an der gesamten KJP von den Voraussetzungen her zwar nichts. Doch in der Klinik Mittweida fehle bereits jetzt ärztliches Personal. Deshalb sei oberste Priorität, neue Mediziner sowie Fachpersonal zu finden. Zudem sei darüber diskutiert worden, ob gegebenenfalls Veränderungen im Leistungsspektrum der Kliniken vorgenommen werden müssen. „Die Tagesklinik in Riesa mit zehn Plätzen ist aber von den aktuellen Überlegungen und Plänen nicht betroffen“, sagte André Kaiser.

Die LMK habe verschiedene Varianten durchgespielt, was die Zukunft der Stationen in Mittweida und Chemnitz betrifft. „Die optimale Lösung wäre natürlich, durch eine sehr schnelle Gewinnung von neuen Ärzten beide Standorte vollumfänglich zu betreiben“, so Kaiser. Allerdings sei allgemein der Facharztbedarf in der Kinder- und Jugendpsychiatrie sehr groß, sodass diese Option nur schwierig umzusetzen sei.

„Deshalb gibt es jetzt die Überlegung, eine vollstationäre Betreuung zum 1. Dezember nur noch in Chemnitz anzubieten“, sagte Kreissprecher Kaiser. Das würde im Umkehrschluss bedeuten, dass die vollstationäre Versorgung in Mittweida vorübergehend eingestellt werden müsste. „Vorübergehend deshalb, weil mit einer Entspannung der Ärztesituation ein sofortiger Betrieb der vollstationären Betreuung wieder aufgenommen werden könnte.“ Damit die Versorgung der Patienten nicht komplett wegfällt, werde derzeit geprüft, ob zumindest eine Fortführung als Tagesklinik wie in Riesa möglich ist. Derzeit erarbeite die LMK einen Plan, welche Therapien und Behandlungsmöglichkeiten in Mittweida angeboten werden könnten, um alle Fakten für die finale Entscheidung vorliegen zu haben, so Kaiser. Er betonte, dass alle sich in Behandlung befindlichen Patienten weiter therapiert werden.

Die LMK arbeite mit Hochdruck an einer Lösung. Ziel sei, sie in zwei Wochen dem Aufsichtsrat und der Öffentlichkeit vorzulegen. „Nach jetzigem Stand wird es bei der Versorgung vorübergehend Einschränkungen geben. Die LMK setzt alles daran, dass diese so gering wie möglich sein werden“, sagte der Kreissprecher. (sol)

