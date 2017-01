Klinik wird Wohnhaus Am Ratsweinberg sind die Bauarbeiter zugange, ein geschichtsträchtiges Gebäude wird auf Vordermann gebracht.

Stadtvilla und einstige Klinik. In dieser entstehen drei Wohnungen.

Dieses historische Foto zeigt das hoch über der Stadt befindliche Gebäude von der Elbseite aus.

Unten von der Weinberggasse sind die Gerüste am Gebäude zu sehen, Hammerschläge sind zu hören und das Geräusch eines Bohrlammers, wie man ihn benutzt, um alten Putz zu entfernen. Läuft man die Gasse hinauf, stößt sie auf den Ratsweinberg. Und gleich rechts befinden sich eine kleine Stadtvilla und ein größeres Gebäude mit sechs Fensterachsen – beide gelb angestrichen.

Auf der Weinberggasse hatte eine Frau auf die Frage, ob sie wisse, um was für ein Gebäude es sich handelt, geantwortet: „Das war mal die Müller-Klinik. Mehr über die Geschichte der beiden Gebäude weiß Stadtchronist Claus-Dirk Langer. Er hat Informationen aus dem Adressbuch für Meißen von 1939: „Im Haus Ratsweinberg 2 befindet sich die „Privatfrauenklinik und Geburtshilfe-Heim am Ratsweinberg. Dort hat Herr Dr. med. Hans Müller, Facharzt für Frauenkrankheiten und Geburtshilfe, seine Praxis und auch Frau Dr. med. Hildegard Müller, Ärztin für Frauen und Kinder.“

Informationen zum Besitzer des Anwesens finden sich darüber hinaus im Internet, wo es ein „Projekt zur Organisations-und Sozialgeschichte der SS in Ostsachsen (1925-1950)“ gibt. Dort ist zu lesen: „Im Gebäude Ratsweinberg 2 wohnte vor 1945 der Arzt Dr. Hans Müller, welcher SS-Angehöriger war. Als SS-Arzt führte er nebenberuflich eine Sanitätseinheit der Allgemeinen SS in Meißen.“ Dass es sich um ein wissenschaftlich seriöses Projekt handelt, bestätigt Jens Nagel, der Leiter der Gedenkstätte Ehrenhain Zeithain. Zu DDR-Zeiten war am Ratsweinberg 2 bzw. 2a eine Außenstelle des Meißner Krankenhauses untergebracht. Nach der Wende wurden die Räume vom Sozialamt des Landratsamtes genutzt. Dann wurde das Gebäudeensemble saniert und es zogen 1994 die Kreismusikschule und die Kreisvolkshochschule ein. „Wie lange diese Einrichtungen das Haus nutzten, weiß ich nicht. In den letzten Jahren stand es leer“, so Claus-Dirk Langer.

Auf die Frage, was gerade gebaut wird, antwortet ein Bauarbeiter, der eine Schubkarre voller Schutt über eine Bohle in einen Container fährt, dass zwei Mietwohnungen über jeweils zwei Etagen eingebaut werden. Dazu komme eine große Wohnung für den Besitzer des Gebäudes, einen Rechtsanwalt, außerdem würden Garagen im Gebäude entstehen. In der kleinen Stadtvilla neben der einstigen „Kinderklinik“ wohnt Jürgen Singer, der laut Bauaushang zuständige Architekt. Er möchte ohne Zustimmung des Bauherren nichts sagen. Der Bauherr ist der Rechtsanwalt und Unternehmer Ole-Per Wähling. Er war gestern nicht für die SZ zu erreichen. Nach seinen Angaben auf dem Bauaushang soll das Projekt spätestens Ende April fertiggestellt sein.

Die Stadtvilla und die „Klinik“ sind auf der Landesdenkmalliste unter der Nummer 09265068 als Kulturdenkmal verzeichnet. „Klinik-Anlage, bestehend aus zwei miteinander verbundenen Gebäuden sowie Pavillon und Mauern an der Elbseite“, ist dort zu lesen. Die Auflagen der Denkmalpflege bestehen darin, dass die Gebäude ihrem ursprünglichen Charakter nach wieder hergestellt werden müssen, sind sie doch ein typisches Beispiel für den sogenannten Heimatschutzstil zwischen 1904 und 1945 in der Architektur. Stadtchronist Langer: „Vermutlich wurde das Gebäude durch die Müllers Anfang der 30er Jahre errichtet. “

