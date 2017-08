Klinik will bei Institut einsteigen Die Oberlausitz-Kliniken und eine Schule wollen künftig gemeinsame Sache machen – für eine fundierte Ausbildung.

Reiner E. Rogowski, Geschäftsführer der Oberlausitz-Kliniken (li.) und Corina Welke-Kirsten, Geschäftsführerin des IGS, streben eine engere Partnerschaft ihrer Einrichtungen an, rechts Nadine Reuschel, Gesellschafterin des IGS. © Rocci Klein

In seinem 25. Jahr will sich das Großröhrsdorfer Institut für Gesundheit und Soziales (IGS) mit einem neuen Partner zusammenschließen. Es sind die Oberlausitz-Kliniken mit Sitz in Bautzen, eine Tochtergesellschaft des Landkreises. Geschäftsführer Reiner E. Rogowski gab bei der Jubiläumsfeier Details preis: „Wir müssen uns auf den Wechsel der Generationsmentalität einstellen und uns stetig verbessern.“ Dafür sei es notwendig, mit zuverlässigen Partnern neue Wege zu ermöglichen. Die Oberlausitz-Kliniken seien dazu schon längere Zeit mit der IGS im Gespräch. Es gehe darum, „wie wir Ausbildung stetig verbessern können“, so Rogowski. So habe das Klinikum die Absicht, als Gesellschaft einzusteigen, um fortan noch enger gemeinsame Wege mit dem IGS zu gehen.

Das entstand vor 25 Jahren aus der Berufsakademie für Aus- und Fortbildungen der Krankenhäuser in Bischofswerda und Kamenz. Mit geschulten Mitarbeitern galt es damals für Corina Welke-Kirsten, die Geschäftsführerin des IGS, die Ausbildungsmöglichkeiten im Kreis attraktiv zu gestalten. „Wir mussten uns damals durch die Gesetze kämpfen und viel lernen, ehe wir die erste Schulgenehmigung in den Händen hielten“, beschreibt die Geschäftsführerin die Anfänge.

Für die angestrebten Aus- sowie Fortbildungen bedurfte es qualifizierte Lehrer, Zertifikate, interessierte Schüler und geeignete Räume. Die fand die studierte Medizin-Pädagogin in Großröhrsdorf. „Wir haben uns viel in Kamenz, Bischofswerda und Umgebung umgesehen, das passende Stück Land aber erst in Großröhrsdorf gefunden.“ Ein bis heute gelungener Schachzug. „Für eine unter 30-Jährige, wie ich es damals war, war es keineswegs immer eine einfache Situation.“ Ein Kredit von 2,2 Millionen DM war damals nötig: „Das hat mir viele schlaflose Nächte bereitet“, sagt Corina Welke-Kirsten. Nicht nur, dass sie einen Kredit in Millionenhöhe zu bedienen hatten, die Schule musste sich auch im Freistaat durchsetzen. „Wir haben ja keine unbeschränkte Zulassung bekommen. Wir hatten drei Jahre lang eine Art Probezeit.“

Fundierte Ausbildung ist wichtig

Die Oberlausitz-Kliniken gehören zu den Unternehmen, die von der Ausbildung in Großröhrsdorf besonders häufig profitiert. „Seit 25 Jahren gibt es in Großröhrsdorf eine regionale, anerkannte Aus- und Fortbildungsstätte“, so Rogowski. Eine fundierte Ausbildung habe einen hohen Stellenwert für die gesamte Gesellschaft. Nun wollen die Kliniken noch enger mit der Schule zusammenarbeiten.

Bevor die Oberlausitz-Kliniken offiziell Gesellschafter des IGS in Großröhrsdorf werden, muss aber noch eine Hürde genommen werden. Reiner E. Rogowski: „Wir haben unser Ansinnen allen Parteien mitgeteilt. Nun liegt es am Kreistag, welcher über den Zusammenschluss entscheiden muss.“ Die künftigen Partner würden sich über ein positives Votum freuen. Für die Schule für Gesundheit und Sozialberufe würden sich damit neue Perspektiven eröffnen und die Zukunft auch für die kommenden Jahre sichern.

