Klinik peilt Geburtenrekord an Das Geburtenbuch des Pirnaer Klinikums war im ersten Halbjahr gut gefüllt. Und so soll es auch weitergehen.

Die Jungs haben in der Geburtsstatistik immer ein wenig die Nase vorn: Hebammenschülerin Anne mit dem frisch geborenen Anton (l.), Armin (r.) und William (im Bettchen). © Klinik

Genau 22 Neugeborene mehr als im ersten Halbjahr 2016 verzeichnet das Klinikum Pirna aktuell und steuert damit vielleicht auf ein neues Geburten-Rekordjahr zu. Nach Angaben der Klinik erblickten bis zum 30. Juni schon 402 Babys im Pirnaer Krankenhaus das Licht der Welt, dreimal gab es für die Eltern dabei doppeltes Glück mit Zwillingen. 2016 waren es zur gleichen Zeit 380 Neugeborene.

Wie 2016 haben die Jungs ein bisschen die Nase vorn: 208 Mal durften sich Eltern bisher über einen Jungen freuen, 194 Mal über ein Mädchen. Im vergangenen Jahr hat das Klinikum maximal sechs Geburten an einem Tag gezählt – zuletzt am Nikolaustag. In diesem Jahr gab es sogar einen Tag mit acht Entbindungen, und zwar im bisher geburtenreichsten Monat Mai mit insgesamt 75 Neugeborenen. (SZ)

zur Startseite