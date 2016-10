Klingenbergs Plan für die Zukunft Vier Jahre nach der Fusion bringt die Gemeinde ein Dorfentwicklungskonzept auf den Weg. Werden die Bürger beteiligt?

Das Zentrum von Höckendorf mit der Hotel-Gaststätte „Zum Erbgericht“ ist hübsch anzusehen. Ende 2012 fusionierte Höckendorf mit Pretzschendorf. Nun plant die Großgemeinde Klingenberg ein neues Konzept für seine Ortsteile. © Egbert Kamprath

Es geht um die Zukunft: Wo sieht sich die Gemeinde Klingenberg in den kommenden 20 Jahren? Welche Wünsche haben die Einwohner in den Ortsteilen? Welche Probleme lassen sich vor Ort lösen? Welche Bauvorhaben sind sinnvoll – und vor allem zu bezahlen? Auf Fragen wie diesen will die Gemeinde Antworten finden. Konkrete Vorhaben sollen auf den Weg gebracht werden. Dazu hat Klingenberg beschlossen, ein Dorfentwicklungskonzept zu erstellen. Der Gemeinderat hat bei seiner jüngsten Sitzung in Höckendorf einstimmig grünes Licht für diesen Leitfaden gegeben. „Es geht darum zu klären, wo wir uns in den kommenden Jahren sehen, wo wir hin wollen, was wichtig ist“, erklärte Schreckenbach die Idee dahinter.

Dabei orientiert sich Klingenberg an ähnlichen städtebaulichen Entwicklungskonzepten. So etwas hatte es schon vor zwölf Jahren in den vor der Fusion Ende 2012 noch selbstständigen Kommunen Höckendorf und Pretzschendorf gegeben. Über diese Strategiepapiere wurden bereits mehrere Vorhaben umgesetzt: So wurde etwa der Vorplatz der Feuerwehr in Beerwalde erneuert, der Landmarkt in Ruppendorf entstand. Neu gestaltet wurde zudem die Ortsmitte in Pretzschendorf.

Da es solche Konzepte bereits gab, wurde auch etwas Kritik laut im Vorfeld des dann doch einstimmigen Beschlusses. „Ist so etwas noch einmal nötig?“, wunderten sich einige der Gemeinderäte. „Angesichts der inzwischen verstrichenen Zeit und der Situation, die sich mit der Fusion ergeben hat, soll nun der strategische Entwicklungsrahmen für die gesamte Gemeinde erstellt werden“, sagt Schreckenbach. Die neue Vorhabenliste baue auf den vorhandenen beiden Konzepten auf. Außerdem gibt es ihm zufolge die Möglichkeit, für jedes Projekt jeweils fünf Prozent mehr Zuschüsse zu bekommen, wenn solche Konzepte vorliegen, erklärt er.

Der ursprüngliche Förderantrag für das Konzept musste nun aber zurückgezogen werden. Er müsse überarbeitet werden, erklärt Schreckenbach. Dies sei das Ergebnis eines Gesprächs beim Regionalmanagement des EU-Programms Leader in dieser Woche in Freiberg gewesen. Klingenbergs Bauamt hatte sich zuvor kräftig ins Zeug gelegt. Der Aufwand für Fördergeldanträge zu Dorfentwicklungskonzepten sei aber wesentlich geringer als bei entsprechenden städtebaulichen Strategiepapieren.

Das bedeutet konkret: Die Kosten für das geplante Konzept werden deutlich geringer sein als erwartet. Schreckenbach zufolge waren zunächst etwa 70 000 Euro dafür vorgesehen. Klingenberg plante dabei mit einem Eigenanteil von 14 000 Euro. Nun könne man mit der Hälfte der ursprünglich kalkulierten Kosten rechnen. Die Entscheidung, solch ein neues Konzept auf den Weg zu bringen steht allerdings. Sie werde von der nun geplanten überarbeiteten Antrag nicht berührt. Denn der Gemeinderat hatte sich per Grundsatzbeschluss für das Vorhaben ausgesprochen. Im Februar 2017 soll der Antrag gestellt werden, um die erhoffte 80-prozentige Förderung aus dem Geldtopf des Leader-Programms zu bekommen. Dann sind die Einwohner vor Ort gefragt.

Ihre Ideen werden aufgegriffen und diskutiert. „Die Bürger sollen von Anfang an mit einbezogen werden“, verspricht Schreckenbach. Bei dem Beteiligungsverfahren sind Interessengruppen und Ortschaftsräte gefragt. Darüber hinaus sind auch Einwohnerversammlungen möglich. Dort sollen ebenfalls die für die jeweiligen Ortsteile wichtigen Vorhaben angeschoben werden. Was machbar ist, wird zusammengetragen. Wenn die Ideen mehrheitsfähig sind und zudem die Finanzierung stimmt, kommen die Projekte in den Konzeptentwurf. Und dieser fertige Entwurf wird dem Gemeinderat vorgelegt. Stimmt dieser dann für das Papier, können die Vorhaben umgesetzt werden – Schritt für Schritt.

