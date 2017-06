Klingenberger Vereine bekommen Geld Der Gemeinderat beschließt die Förderung der Vereine für 2017. Wer sich alles freuen darf.

zurück Bild 1 von 2 weiter Intakte Zäune sind nicht nur für die Tiere wichtig, sagt Lars Furkert, Vorsitzender des Vereins Tiergarten Höckendorfer Heide. © Frank Baldauf Intakte Zäune sind nicht nur für die Tiere wichtig, sagt Lars Furkert, Vorsitzender des Vereins Tiergarten Höckendorfer Heide.

Die Schwarzhalsziege gehört zu den alten Haustierrassen, die im Tierpark Höckendorf erhalten werden.

Klingenberg. Im Tiergarten Höckendorf können nun die Zäune erneuert werden. Denn im Zuge der Vereinsförderung erhält der Verein, der den Tiergarten trägt, 5 000 Euro für anstehende Reparaturen. Das wurde jüngst im Gemeinderat beschlossen.

„Das Geld wird in die Verschönerung und den Erhalt gesteckt“, sagt Lars Furkert, Vorsitzender des Vereins Tiergarten Höckendorfer Heide. „Es gibt immer was zu tun.“ Ein fest angestellter Tierpfleger, der sich in erster Linie um die Tiere kümmert, hält die Anlage in Schuss und nimmt kleinere Reparaturen auf dem Gelände vor, so Furkert. Aber manche Dinge müssen nach einer gewissen Zeit einfach erneuert werden, wie etwa die Zäune am Waldrand, die bereits provisorisch mit Maschendraht geflickt worden sind. Sie sollen im Sommer komplett neu gemacht werden. „Das ist gefährlich für Mensch und Tier“, sagt Furkert und zieht an einem losen Drahtende. Die Zäune, die Wind und Wetter ausgesetzt sind, gehen mit der Zeit einfach kaputt. Auch Bretter an den Holzzäunen müssen getauscht werden. Über den positiven Bescheid zum Förderantrag ist Furkert froh. „Ohne die Gemeinde würde es nicht gehen.“ Der Tiergarten finanziert sich über Besucherspenden, Sponsoren, Mitgliedsbeiträge und die Gemeinde. Feste Eintrittspreise von den Besuchern verlangen will der Verein nicht. „Wir wollen hier alte, existenzgefährdete Haustierrassen zeigen, und das soll kostenlos bleiben.“

Auch andere Vereine dürfen sich über eine Zuwendung freuen. Mehr als 40 Vereine profitieren von 13 000 Euro Grundförderung, die der Gemeinderat freigegeben hat, und die unter anderem anhand der Mitgliederzahl bemessen wird. Zur Förderung der Jugendvereine erhalten die Jugendklubs Borlas, Colmnitz, Klingenberg, Pretzschendorf und Röthenbach jeweils 500 Euro als Zuschuss zu den Betriebskosten.

Für bestimmte Projekte oder konkrete Veranstaltungen mit breiter regionaler oder überregionaler Wirkung konnten Vereine ebenfalls einen Antrag bei der Gemeindeverwaltung stellen. Zehn Anträge gingen ein, neun wurden als förderwürdig erachtet. Insgesamt werden dafür 1 700 Euro ausgezahlt. Berücksichtigt wurde beispielsweise der Förderverein Edle Krone, der für vier Projekte Geld bekommt, zum Beispiel für eine Veranstaltung zur Feier anlässlich 155 Jahre Tharandter Rampe. Und auch der Kaninchenzuchtverein S78 Colmnitz bekommt 150 Euro für die 2. Kreiskaninchenschau im November. Zur Unterstützung der Vereine ist es der Gemeinde zudem möglich, auch bestimmte Investitionen zu fördern, wie etwa die Erneuerung der Außenzäune in zwei Anlagen des Kleingartenvereins Pretzschendorf. Der Verein bekommt 2 000 Euro.

Auch für Vereinsjubiläen stellt die Gemeinde Geld zur Verfügung: Alle zehn Jahre sind bis zu 100 Euro möglich, alle 25 Jahre bis zu 250 Euro. Der Faschingsclub Pretzschendorf bekommt zum 40-jährigen Bestehen eine Zuwendung von 100 Euro, ebenso der Pretzschendorfer Gesangverein Concordia, der 130 Jahre feiert. Für Ehrengeschenke wie Pokale und dergleichen genehmigt der Gemeinderat 1 175 Euro, im Bereich Sonderförderung sind es 19 900 Euro.

