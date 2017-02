Klingenberg will ein Gerichtsurteil Die Landeshauptstadt Dresden streitet mit Umlandgemeinden über die Aufteilung der Gewerbesteuer von der Enso.

Der Klingenberger Gemeinderat lehntr weitere Vergleichsverhandlungen mit der Landeshauptstadt Dresden ab. Das Finanzgericht soll jetzt entscheiden. © dpa/dpaweb

Schon seit Jahren streitet die Stadt Dresden mit anderen Gemeinden, die Anteile an der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft KBO haben, um Anteile an der Gewerbesteuer. 2011 hat die Gemeinde Höckendorf die Beteiligungsgesellschaft beauftragt, hier ihre Interessen zu vertreten. Die Gesellschaft verwaltet die Einnahmen, die der Energieversorger Enso an seine Anteilseigner überweist. Da diese ordentliche Einnahmen bringt, zahlt die Beteiligungsgesellschaft auch gut Gewerbesteuer. Nach welchen Kriterien die Gewerbesteuer verteilt wird zwischen der Landeshauptstadt, wo das Unternehmen seinen Sitz hat, und anderen Kommunen in der Umgebung, wo die Enso ebenfalls tätig ist – darum geht der Streit.

Ein Kriterium ist die Lohnsumme. Das kommt Dresden zugute, weil dort in der Unternehmenszentrale viele gut bezahlte Arbeitsplätze angesiedelt sind. Der andere Ansatz ist der Absatz an Strom und Gas in der jeweiligen Kommune. Davon haben auch die Umlandgemeinden etwas, weil dort ja auch die Energieträger abgenommen werden.

Bisher geht der Energieabsatz mit 60 Prozent in die Bewertung ein, die Lohnsumme mit 40 Prozent. Dresden will die Lohnsumme höher gewichten. Darum geht eine Klage vor dem sächsischen Finanzgericht in Leipzig.

In dem Rechtsstreit wird um einen Vergleich verhandelt. Dabei würde aber immer die Lohnsumme mehr ins Gewicht fallen als bisher. Das wäre für die Gemeinde Klingenberg ein Nachteil. Deswegen lehnt der Gemeinderat weitere Vergleichsverhandlungen mit der Landeshauptstadt Dresden ab. Das Finanzgericht in Leipzig soll in dem Verfahren entscheiden.

zur Startseite