Klingenberg investiert in Garderobenschränke

Die Grundschule in Ruppendorf bekommt neue Garderobenschränke. Das hat der Verwaltungsausschuss einstimmig auf seiner jüngsten Sitzung beschlossen. 19 200 Euro werden dafür im Haushalt der Gemeinde bereitgestellt. Die vorhandenen Garderobenschränke sind abgenutzt und entsprechen nicht mehr den brandschutztechnischen Auflagen, wie aus der Sitzungsvorlage hervorgeht. Daher sollen 42 neue Garderobenschränke mit insgesamt 142 Fächern für Schüler gekauft werden, die dann für die kommenden 18 Jahre halten sollen. Hinzukommen außerdem weitere acht Fächer für Lehrer. Die Garderobenschränke sollen überwiegend im Flur im Kellerbereich, aber auch im Kunstzimmer aufgestellt werden.

In allen drei Schulen der Gemeinde Klingenberg sind neue Garderobenschränke notwendig. Deshalb war die Anschaffung für die Grundschulen in Pretzschendorf und Ruppendorf ursprünglich schon für 2015 und 2016 geplant. Nachdem verschiedene Angebote eingeholt wurden, stellte sich heraus, dass die dafür eingeplanten finanziellen Mittel nicht ausreichen. Deshalb wurden die Haushaltsansätze nach oben angepasst, und der Neukauf wurde um ein Jahr verschoben, heißt es in der Sitzungsvorlage. Vergangenes Jahr kaufte die Gemeindeverwaltung für die Grundschule Pretzschendorf Garderobenschränke für rund 14 900 Euro. Die Anschaffung von Garderobenschränken für die Grundschule Ruppendorf war erst für dieses Jahr vorgesehen.

Um eine Lieferung bis zu den Sommerferien abzusichern, soll der Auftrag nun zügig vergeben werden, obwohl der Haushalt erst am 9. Mai im Gemeinderat beschlossen wurde. Da es sich um eine Maßnahme im Wert von mehr als 5000 Euro handelt, die Maßnahme zwar im Entwurf des Haushaltsplanes 2017 enthalten ist, der Haushalt bislang aber noch nicht in Kraft getreten ist, war ein extra Finanzierungsbeschluss des örtlichen Verwaltungsausschusses notwendig.

