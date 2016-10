Klingenberg gibt Startschuss für Turbo-Internet Die Gemeinde lotet die Chancen für einen Breitbandausbau aus. Auch der Bedarf in schon versorgten Orten wird geprüft.

Alles für schnelleres Internet: Werden bald auch in Klingenberg solche Glasfaserkabel verlegt? Noch ist das ungewiss. © dpa

Klingenberg. Es könnte eines der wichtigsten Zukunftsprojekte der Gemeinde Klingenberg werden – der Breitbandausbau. Die Gemeinderäte haben nun grünes Licht dafür gegeben, dass das Vorhaben zeitnah angeschoben werden kann. Es ist ein Grundsatzbeschluss pro Turbo-Internet. Die Räte stimmten bei ihrer Sitzung am Dienstagabend einstimmig dafür, beim Bund Fördergeld über 50 000 Euro zu beantragen.

Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur hatte diese Summe unterversorgten Kommunen als Anschubfinanzierung für den Breitband-Ausbau in Aussicht gestellt. Damit sollen Studien zu konkretem Bedarf und den technischen Möglichkeiten vor Ort finanziert werden – damit, wenn erwünscht, rasch ein weiterer, umfassenderer Förderantrag für den Ausbau gestellt werden kann.

Im hiesigen Landkreis hatten davon schon ein paar Kommunen profitiert, zuletzt zum Beispiel Dorfhain. Mit dem Geld hatte Klingenbergs kleine Nachbargemeinde das Projekt „Breitband in jedes Haus“ auf den Weg gebracht. Je mehr Einwohner mitmachen, desto mehr Fördergeld gibt es. Bei dem Investitionsprogramm ist eine Förderung von mehr als 90 Prozent möglich.

Rund 80 Prozent der mehr als 550 Haushalte von Dorfhain hatten bis jetzt zugestimmt, sich – via Glasfasertechnik – mit schnellerem Internet versorgen zu lassen. Im kommenden Jahr soll der Baustart sein. Und bis Dezember 2018 muss aufgrund der Förderrichtlininen alles fertig sein, hieß es.

Der geplante Ausbau ist freiwillig, und Dorfhain darf wegen seiner finanziellen Lage keine großen Schulden machen. Deshalb müssen die Einwohner beteiligt werden. In Klingenberg mit seinen fast 2 000 Haushalten wird das wohl anders sein. Das Wort Einwohnerbeteiligung wollte Bürgermeister Torsten Schreckenbach (parteilos) jedenfalls nicht in den Mund nehmen.

Er sprach jedoch davon, dass – wenn der Gemeinderat nach der Machbarkeitsstudie für den Breitbandausbau votieren würde – mit Investitionen von vier bis fünf Millionen Euro zu rechnen sei. Schreckenbach verweist hierbei auf eine Studie des Landkreises, die jedoch nicht auf dem aktuellen Stand sei. Einen Zeitplan gebe es auch noch nicht. Bis Jahresende müssen aber die 50 000 Euro beantragt werden. In der ersten Hälfte 2017 ist wohl mit einer Entscheidung zum Breitband-Ausbau zu rechnen.

Höckendorfs Beteiligung war zehn Prozent

Im früher eigenständigen Höckendorf fand bereits 2011/12 ein Breitband-Ausbau statt – jedoch nicht in jedes Haus. Die Gemeinde war mit einem Eigenanteil von zehn Prozent beteiligt, der Freistaat förderte den großen Rest. Die damalige Maßnahme kostete etwa 170 000 Euro, also nur ein Bruchteil der wahrscheinlichen Kosten für das nun anvisierte Vorhaben für – allerdings dann deutlich – schnelleres Internet.

Mithilfe der Glasfasertechnik könnten zum Beispiel Datenübertragungsraten von 100 Megabit pro Sekunde und mehr möglich sein. Es geht aber nicht nur darum, schneller online zu surfen. In den nächsten Jahren gebe es weitere technische Neuerungen, die nur mit dem Breitbandinternet nutzbar sind. Das betrifft auch das Fernsehen und das Telefonieren. Zudem machen sich auch Unternehmer, die teils wegen komplexer Programme auf leistungsfähiges Internet angewiesen sind, für schnelleres Internet stark. Anfragen gab es schon, bestätigt Schreckenbach. Im Klingenberger Gewerbegebiet hätten Firmen schon von sich aus Informationen bei Anbietern geholt, wie sie zum Turbo-Internet kommen können. „Wir haben so etwas auf dem Schirm“, versichert Schreckenbach. „Wenn es zum Beschluss für den Ausbau kommt, dann erfolgt der sicher in mehreren Schritten.“ Es müsse dann abgeklärt werden, was Priorität hat. Klar sei, dass es im Bereich der Altgemeinde Pretzschendorf derzeit nicht jene Breitband-Versorgung gibt, die in Höckendorf und seinen Ortsteilen möglich ist. Beim Ortsteil Friedersdorf, zum Beispiel, sei „der Fleck sehr weiß“ in Bezug auf die Verfügbarkeit von schnellerem Internet.

In Höckendorf ist das größtenteils anders: Unternehmen und Haushalte, die sich nah genug am Verteiler der damals mit dem Ausbau beauftragten Telekom befinden, haben seither die Chance, mit rund 25 Megabit je Sekunde im Internet zu surfen. Zumindest konnte die Verwaltung jedoch garantieren, dass über die Kupferleitungen auch in eher abseits gelegenen Gebieten der Altgemeinde vorgeschriebene Datenübertragungsraten von zwei Megabit pro Sekunden erreicht werden können. Die Machbarkeitsstudie, die mit den 50 000 Euro erstellt werden soll, werde jedoch auch die Ortsteile Höckendorfs nicht auslassen. „Technisch hat sich in den vergangenen Jahren einfach zu viel verändert“, sagt Stefan Lippert vom Bauamt. Was allerdings wie und wo konkret ausgebaut wird, sei dann Angelegenheit des Gemeinderats.

