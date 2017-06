Klingeln fürs Abi Die Abiturienten des Landau-Gymnasiums Weißwasser feiern die bestandene Reifeprüfung.

Die Schulabgänger des Landau-Gymnasiums Weißwasser ziehen durch die Stadt. © Joachim Rehle

Jubelnd, klingelnd, hupend und pfeifend zogen die Abiturienten des Landau-Gymnasiums Weißwasser am Mittwoch durch die Stadt und feierten die bestandene Reifeprüfung. Mit 69 Schulabgängern wurde daraus schnell ein richtiger Fahrradkorso. In bunten Qutfits ging es nach Schleife, weiter zum Waldsee nach Groß Düben und anschließend zur Disco nach Halbendorf. Während bei den Ex-

Schülern die Ausgelassenheit und Freude über das Geschaffte dominierten, blickten die Lehrer ihnen mit Wehmut hinterher. (szo)

