Klimaanlage für den Traktor Um den tropischen Bedingungen im Führerhaus entgegenzusteuern, will die Gemeinde Klingenberg das Fahrzeug aufrüsten.

In einem Traktorführerhaus kann es bei der Arbeit ganz schön heiß werden. In Klingenberg will man deshalb eine Klimaanlage kaufen. © Symbolbild/dpa

Um die Arbeitsbedingungen der Bauhofmitarbeiter vor allem in den Sommermonaten zu verbessern, beabsichtigt die Gemeinde Klingenberg, eine Klimaanlage in den kommunalen Traktor einzubauen. An heißen Sommertagen herrschten subtropische Bedingungen im Führerhaus, sagte Bürgermeister Torsten Schreckenbach (BfK) auf der jüngsten Gemeinderatssitzung. 5 800 Euro wird die Klimaanlage kosten, die möglichst zeitnah gekauft werden soll. Die Maßnahme ist bereits im Haushalt der Gemeinde eingeplant. Da dieser aber noch nicht offiziell in Kraft getreten ist, sei der Beschluss durch den Gemeinderat notwendig. Dem entsprachen die Mitglieder einstimmig. (SZ/aeh)

