Klima retten und günstige Mieten garantieren Die Wohnungsbaugesellschaft Weißwasser WBG hat bis 2022 viel vor. Jährliche Gewinne sind fest eingeplant.

Rückbau ist eine der wichtigsten aktuellen und künftigen Aufgaben: Derzeit sind Mitarbeiter der Firma Adam-Bau-Service aus Trebendorf am Prof.-Wagenfeld-Ring 65 -74 in Weißwasser damit beschäftigt. Währenddessen bekommt der erste Aufgang von Mitarbeitern der Holzbaufirma Harald Rösch aus Groß Düben eine Mütze aufgesetzt. © Joachim Rehle

Weißwasser. Das ist nicht normal, findet Petra Sczesny. „Wir haben in Weißwasser immer noch mit dem Wegzug nach der Wende zu kämpfen“, sagt die Geschäftsführerin der Wohnungsbaugesellschaft Weißwasser WBG. Inzwischen verändert sich die Stadt mit dem demografischen Wandel erneut wesentlich. Aber Sczesny will dennoch in den nächsten fünf Jahren schwarze Zahlen schreiben. Aufgrund der anhaltend schwierigen Rahmenbedingungen keine leichte Aufgabe. Machbar, meint sie, aber ein Spagat. „Die kommunalen Wohnungsunternehmen sollen mit energetischen Sanierungen das Klima retten und gleichzeitig sozialverträgliche Mieten garantieren.“

Kerngeschäft ist und bleibt die Bewirtschaftung des eigenen Wohnungsbestandes. Gleichzeitig verfolgt man bei der WBG das Ziel, die Nachfragen nach modernem Wohnraum einerseits und nach seniorengerechten Wohnformen andererseits mit entsprechenden Angeboten zu befriedigen. Schicke und moderne, dem Zeitgeschmack angepasste Wohnungen entstehen zum Beispiel im ehemaligen Landratsamt in der Teichstraße. Fahrstühle, natürlich für alle, aber insbesondere für ältere Mieter, werden in vielen Wohnquartieren eingebaut, unter anderem am Prof.-Wagenfeld-ring. Der Altersdurchschnitt der Mieter ist hoch. Er liegt aktuell bei 59,3 Jahren.

Die Zinsen sind niedrig. Deshalb ist investieren die Devise. 27,5 Millionen Euro steckt die Gesellschaft in den nächsten Jahren in den eigenen Wohnbestand oder in den Bau beziehungsweise Erwerb neuer Objekte. 22 Millionen Euro kommen dabei vom eigenen Konto, nur eine Million sind Fördermittel. Der Rest sind Darlehen. Seit der Gründung der WBG nach der Wende flossen insgesamt 170 Millionen Euro an Investitionen, 82 Millionen davon für Modernisierung. Damit ist die WBG laut Sczesny einer der größten Auftraggeber im Bereich Bau in der Region.

Trotz der Investitionen sollen bis 2020 Jahresüberschüsse von jeweils 600 000 Euro erzielt werden. 2022 sollen es sogar 1,4 Millionen Euro sein. Die positiven Jahresüberschüsse bedeuten Ausschüttungen an die Gesellschafter. 1,6 Millionen sind es insgesamt. Das Geld geht vor allem an die Stadt Weißwasser. Sie ist neben den Gemeinden Schleife und Boxberg Hauptgesellschafter. Für 2016 ist ein sechsstelliger Betrag im Plan. „Genaueres können wir erst zum Jahresende sagen“, so Sczesny.

Obwohl Wohnungen durchaus nachgefragt sind, gibt es immer noch zu viele davon. Insgesamt 3 000 Wohnungen wurden allein von der WBG seit der Wende abgerissen. Dagegen fällt die Bilanz bis 2022 moderat aus: 171 Wohnungen werden komplett abgerissen, weitere 137 Wohneinheiten kommen im Rahmen von Teilrückbaumaßnahmen weg. Derzeit bewirtschaftet die WBG rund 4 000 Wohneinheiten in Weißwasser, dazu kommen über 600 in Boxberg, außerdem Läden und Geschäfte. Die Leerstandsquote beträgt in Weißwasser 12,9 Prozent, gemessen an den Wohnungen, die sofort oder kurzfristig für eine Vermietung zur Verfügung stehen. Nicht berücksichtigt sind diejenigen, die für den Abriss vorgesehen sind. Rechnet man diese Wohnungen hinzu, landet man bei einem Gesamtleerstand von 16 Prozent. Nach den etwas älteren Zahlen der Gebäude- und Wohnungszählung im Zusammenhang mit dem Zensus 2011 immer noch kein wirklich schlechter Schnitt. In Kommunen oder kommunalen Wohnungsunternehmen in Städten bis 20 000 Einwohnern lag die Leerstandquote bei 23 Prozent.

Alles im grünen Bereich? Nicht alles. Bei der Vermögensstruktur macht die WBG keine gute Figur. Sie bleibt im sächsischen Vergleich unterdurchschnittlich. Schuld sind daran auch die Verbindlichkeiten. 26 Millionen Euro muss und will die Gesellschaft bis 2020 tilgen. Die anschließenden Aussichten sind gut. Ab 2023 bessert sich die Liquidität deutlich – wenn alles nach Plan läuft. Damit es genauso kommt, werde ständig analysiert und die Planungsgrundlagen überarbeitet, so Sczesny. Und dennoch bleibt alles möglich.

