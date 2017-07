Klicks für einen schöneren Spielplatz Die Stadt hat sich bei der Fanta Spielplatzinitiative beworben. Nun müssen sich nur noch die Harthaer beteiligen.

Helene (5) fühlt sich wohl auf dem Spielplatz im Blockinnenbereich an der Karl-Marx-Straße. Sie würde sich aber ein paar Spielgeräte mehr wünschen. Vielleicht ist die Anschaffung durch die Fanta Spielplatzaktion möglich. © André Braun

Der Spielplatz im sogenannten Blockinnenbereich an der Karl-Marx-Straße wird gern genutzt. Mitten in der Stadt ist er ein grünes Fleckchen, das nicht nur Spielmöglichkeiten, sondern auch Bänke zum Verweilen bietet. Allerdings gibt es nur wenige Spielmöglichkeiten für Kinder unter fünf Jahren: eine Schnecke zum Wippen und einen Sandkasten. Der Rutschturm und ein weiteres Spielgerät sind eher für größere Kinder geeignet.

Damit der Spielplatz noch attraktiver wird, hat sich die Stadt bei der Fanta Spielplatzinitiative beworben. Insgesamt stehen 198 500 Euro Fördergeld bereit. Und es lohnt sich, dass viele Leute mitmachen und im Internet für diesen Spielplatz abstimmen. Immerhin bekommt der Gewinner 10 000 Euro. Für die Plätze zwei bis fünf werden jeweils 5 000 Euro ausgelobt, für die Plätze sechs bis 15 gibt es 2 500 Euro und wer auf die Plätze 16 bis 49 kommt, kann sich über 1 250 Euro freuen. Bis zum Platz 150 gibt es 1 000 Euro. Für die fünf Erstplatzierten bietet die Initiative außerdem einen Spielplatz-Workshop zu Beginn der Sanierungsphase an, bei dem es um Gestaltungsmöglichkeiten geht.

Nun sind nicht nur die Harthaer gefragt. Sie sollen ab Montag bis Donnerstag, 10. August, für ihren Favoriten abstimmen. Eine mehrfache Stimmenabgabe ist möglich, allerdings jeweils nur einmal am Tag für einen bestimmten Spielplatz.

„Damit wir unter den mehr als 400 Teilnehmern eine Chance haben, haben wir auch schon mit den Mitgliedern des Freundeskreises gesprochen. Neben Harthaern wirken hier Waldheimer und Leisniger mit. Sie haben uns spontan ihre Unterstützung zugesichert. Gemeinsam haben wir vielleicht eine Chance“, so Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos).

Die Druckerei Gläser hat bereits Plakate hergestellt, die in Kindereinrichtungen, Arztpraxen, Banken oder anderen zentralen Orten ausgehangen werden. Wer sich beteiligen will, kann sich einen der vielen kleinen Zettel abreißen, auf denen die Adressen zum Abstimmen stehen. Es ist Teamarbeit gefragt. Denn jeder kann sich beteiligen – egal ob Eltern, Großeltern, Freunde oder Nachbarn. Je mehr Fans sich einsetzen, desto höher die Chance auf eine Finanzspritze. „Wir wollen uns dieser Herausforderung stellen. Hier sind Kommunikation und ein Miteinander gefragt“, sagte der Bürgermeister.

Am 11. August steht fest, welche 150 Spielplätze sich über eine Förderung freuen dürfen. Die Umgestaltung erfolgt durch die Teilnehmer, also die Stadt, selbst. „Sollten wir einen Preis gewinnen, wollen wir das Geld für ein oder mehrere hochwertige Spielgeräte eingesetzt, so der Bürgermeister. Man habe die Erfahrung gemacht, dass Spielgeräte aus Holz recht schnell verwittern. Außerdem seien die Anforderungen vom TÜV, der die Spielgeräte prüft, immer höher.

„Das mögliche neue Spielgerät soll eine Ergänzung darstellen und vor allem Kinder bis fünf Jahre ansprechen“, sagte Ronald Kunze. Aus der Erfahrung heraus werde der Platz vor allem von Eltern mit jüngeren Kindern aufgesucht. Und da gibt es in Hartha immer mehr. „In diesem Jahr sind es acht Geburten mehr als im gleichen Zeitraum 2016. damals waren es 22 und bis gestern 30“, sagte Ronald Kunze.

Die Bewerbung für die Aktion und auch die Koordination übernimmt Wirtschaftsförderin Karin Schröder. Der Blockinnenbereich wird nicht nur von Eltern oder Großeltern mit Kindern besucht. Seitdem die Pflegedienste Brambor eine Tagespflege im ehemaligen Haus der Geschenke eröffnet haben, nutzen auch die Senioren den parkähnlichen Bereich, um dort an der frischen Luft zu sein.

Abstimmung bei der Fanta Spielplatzaktion ab Montag bis zum 10. August unter Facebook www.facebook.com/fantaspielspass oder unter www.fsi.fanta.de/voting. Eine tägliche Teilnahme ist möglich.

