Kletterpark macht früher auf Die neue Attraktion nahe der Sommerrodelbahn Altenberg kann schon vor der Eröffnung besucht werden.

Der neue Kletterpark in Altenberg ist schon vor der offiziellen Eröffnung nutzbar. © Frank Baldauf

Der neue Kletterpark in Altenberg kann bereits eine Woche vor der offiziellen Inbetriebnahme genutzt werden. „Die ersten Gäste sind gerade durchgelaufen“, sagt Maik Hetzschel von der Firma Wiegand. Diese hatte die Anlage in den letzten Wochen in der Nähe der Sommerrodelbahn von einer polnischen Firma errichten lassen. Diese hat den Kletterpark vor Ort zusammengebaut und ist in dieser Woche fertig geworden. Da der Tüv bei seiner Abnahme nur Kleinigkeiten zu bemängeln hatte, entschied Betriebsleiter Frank Mühle den Kletterpark eine Woche vor der offiziellen Einweihung freizugeben.

Der Kletterpark ist 110 Meter lang, besteht aus 14 kleineren Holzhütten, die an Bäumen hängen und mit unterschiedlich gestalteten Stegen miteinander verbunden sind. Rechts und links der Stege wurden Netze gespannt, die es Kindern ermöglichen, die Anlage ohne Begleitung zu nutzen. Der Eintritt kostet zwei Euro. (SZ/mb)

