Kletterparadies für kleine Arnsdorfer In der Kita am Karswald entsteht ein neues Spielgerät. Das Design hat ein im Rödertal bekannter Holzspezialist übernommen.

Der Holzkünstler Dirk Hantschmann aus Radeberg baut seit vergangenen Donnerstag das neue Spielgerät für die Arnsdorfer Kita auf. © Thorsten Eckert

Das alte Spielgerät der Arnsdorfer Kita am Karswald war alt und faulig. Die Sicherheit der Kinder somit nicht mehr gewährleistet. Diese Tatsache wurde der Kita sogar durch einen Fachmann bestätigt, der einmal im Jahr – neben den zusätzlichen internen Untersuchungen – den Spielplatz der Kindertageseinrichtung genauestens unter die Lupe nimmt.

Das Spielgerät musste also verschwinden. „Es war aber auch 20 Jahre alt“, berichtet Kita-Chef Andreas Reupert. Doch wenn etwas Altes verschwindet, ist Platz für etwas Neues. Genau deswegen wurden Unmengen an Holz in der vergangenen Woche in die Arnsdorfer Kita geliefert. Denn der im Rödertal bekannte Holzkünstler Dirk Hantschmann aus Radeberg hat den Auftrag bekommen, den jüngsten Arnsdorfern ein neues Spielgerät zu bauen. Und in dieser Woche will er, wenn alles glatt läuft, fertig werden.

Grundsätzlich besteht das neue Spielgerät aus zwei Kletterhäuschen, die mit einer Brücke verbunden sind. Auch eine Rutsche darf natürlich nicht fehlen. „Es ist vor allem für die drei- bis fünfjährigen Kinder gedacht“, erklärt Andreas Reupert. Und aufgrund der Nähe zum Karswald und des generellen Konzeptes der Kita, habe man sich beim Material für Holz entschieden. Die Kosten für das neue Spielgerät übernimmt im Rahmen eines Sonderzuschusses übrigens die Gemeinde Arnsdorf. „Ohne die Unterstützung der Verwaltung wäre das Projekt nicht möglich gewesen“, betont der Kita-Chef. In der kommenden Woche soll ein Fachmann das neue Kletterparadies der kleinen Arnsdorfer noch einmal in Augenschein nehmen und anschließend die offizielle Freigabe erteilen. Dann kann fleißig geklettert und gerutscht werden.

zur Startseite