Kletterlegende präsentiert Bergsommerabend Bernd Arnold widmet sich in der Veranstaltungsreihe dem Thema Frauen und Klettersport – humorvoll und nachdenklich.

Bergsportler Bernd Arnold (links) gelingt es immer wieder Stargäste einzuladen, wie hier 2015 mit Jesse Guthrie, Pionier des Sportkletterns in den USA und Autor. © Archivfoto: Dirk Zschiedrich

Hohnstein. Der Hohnsteiner Bergsommerabend ist nicht nur bei Bergsportlern ein fester Termin im Kalender. Organisator Bernd Arnold schafft es mit seinem Programm, ein breites Publikum unter den Wander- und Kletterfreunden anzusprechen. Bereits im vergangenen Jahr hatte er angekündigt, das Thema Frauen und Klettersport in den Mittelpunkt stellen zu wollen. Und das ist ihm auch gelungen.

Der Bergsommerabend findet vom 7. bis 9. Juli im Max-Jacob-Theater statt. Kletterfreunde und Bergsteiger können an diesen drei Tagen Humorvolles, Wissenswertes aber auch Nachdenkliches über Frauen und den Klettersport erfahren. Zur Eröffnungsveranstaltung am Freitag ab 20 Uhr präsentieren Irmgard Braun, Peter Brunnert und Andreas Dick zur Einstimmung in das Thema Zitate zum Frauenbergsteigen. Der Berghistoriker Joachim Schindler hat sich näher mit der Historie des sächsischen Frauenbergsteigens befasst.

Die Schweizer Autorin und Alpinistin Karin Steinbach beschäftigt sich dann am Sonnabend generell mit dem Thema Frauen- und Leistungssport. Davon kann auch Mayan Smith-Gobat berichten. Bernd Arnold ist es gelungen, die Neuseeländerin als Stargast für seine Veranstaltungsreihe zu gewinnen. Smith-Gobat ist eine der weltbesten Kletterinnen überhaupt. Und das sie gerade in Hohnstein darüber berichten wird, darauf ist Bernd Arnold besonders stolz. 2002 brach sie sich beim Skifahren den Kiefer und beide Füße. Sie suchte sportlichen Ausgleich während der Verletzung – und fand so zum Klettern.

Das Programm am Freitag und Sonnabend beginnt jeweils 20 Uhr. Der Eintritt kostet je zwölf Euro. Karten für beide Abende sind im Bergsportgeschäft in Hohnstein sowie im Laden „Der Insider“ in Bad Schandau erhältlich. Am 9. Juli geht es dann 11 Uhr traditionell mit dem Schriftsteller Peter Brunnert weiter. Er liest wahre Geschichten zum Thema „Frauen und Klettersport – Wir müssen reden“. Der Eintritt kostet hier sechs Euro.

