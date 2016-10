Klettergerüst braucht Geld Eine Elterninitiative will den Spielplatz in Schmorkau erneuern lassen. Jetzt stellt sie sogar einen Förderantrag.

Schon seit Längerem kämpft die Elterninitiative um einen neuen Spielplatz für Schmorkau. © Archivfoto: René Plaul

Der Termin steht. Die Elterninitiative für den Spielplatz in Schmorkau möchte nun im kommenden Jahr die Spielgeräte am Sportplatz reparieren lassen. Einige Spielgeräte sind in einem schlechten Zustand. So blättert die Farbe vom Klettergerüst und auch das Kletternetz ist verschlissen. Die Gemeinde Neukirch, der der Spielplatz gehört, muss sparen und kann sich die Reparatur nicht leisten. Deshalb gründete sich bereits vor rund einem Jahr eine Elterninitiative in Schmorkau, die das Problem nun angehen möchte. Die Eltern wollen das Klettergerüst abschleifen und neu streichen, außerdem soll das Kletternetz ersetzt werden. Geplant ist auch, ein Wippentier aufzustellen und eine Bank.

Die Eltern haben dafür schon einige Unternehmen angesprochen und im Frühling ein Spielplatzfest veranstaltet. So sammelten sie Geld für ihr Vorhaben. Außerdem bewarben sie sich bei der Fanta-Spielspaß-Initiative um einen Zuschuss, aber verpassten das Ziel knapp. Die ersten 100 Initiativen bei der Online-Abstimmung bekamen Geld. Doch die Schmorkauer landeten auf dem 101. Platz. „Das war schon ärgerlich“, sagt Sarah Kaleun von der Initiative. Die Eltern lassen sich davon aber nicht entmutigen und sitzen nun über Fördermittelanträgen. Sie haben nämlich herausgefunden, dass sie für ihr Projekt staatliche Zuschüsse beantragen können. „Das werden wir jetzt tun“, sagt Sarah Kaleun.

Der Spielplatz in Schmorkau ist aber nicht der einzige, der saniert werden soll. Eltern aus Gottschdorf planen dasselbe mit den Spielgeräten, die Teil der Freizeitanlage in dem Neukircher Ortsteil sind. Sie bewarben sich ebenfalls bei der Fanta-Spielplatzinitiative und konnten dabei 1 000 Euro gewinnen. Die Gottschdorfer haben auch schon vorher Geld für das Projekt gesammelt. Sie wollen mit den Arbeiten rund um den Spielplatz wahrscheinlich im nächsten Frühjahr beginnen. (SZ/pre)

