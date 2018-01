Kletterer stürzt in Schrammsteinen ab Ein 35-jähriger Tscheche bouldert am Fels und verliert den Halt. Die Bergwacht ist zur Stelle.

Bad Schandau. Am Freitagmittag gegen 12.25 Uhr bekam die Bergwacht Bad Schandau einen Einsatzalarm. Ein Bergsteiger (35) aus Tschechien wanderte durch das Schrammsteingebiet, betrachtete sich die Wege am Vorderen Torstein. Dabei boulderte er am Einstieg des „Erkerweges“, am Wandfuß etwas herum. Aus etwa zwei Metern Höhe stürzte er aus bisher ungeklärter Ursache ab und landete unsanft zwischen den darunterliegenden Blöcken. Nach dem Eintreffen der Kameraden der Bergwacht Bad Schandau führten sie einen „Bodycheck“ durch, schienten sein in Mitleidenschaft gezogenes Sprunggelenk und versorgten eine Kopfplatzwunden und Schürfwunden.

In der Korbtrage mit Bergesack und Vakuummatratze transportierten sie den 35-Jährigen zum bereitstehenden Rettungswagen mit Notarzt an das Schrammtor. Ab dort erfolgte die Weiterversorgung und der Transport durch den Rettungsdienst. Warum der Mann trotz feuchtem Wetter klettern wollte, blieb unklar.

