Kletterer stürzt in die Tiefe Acht Meter tief fiel ein 30-Jähriger aus Berlin am Gamrig bei Kurort Rathen. Die Bergwacht rückte aus.

Mit dem Rettungshubschrauber ging es für den 30-jährigen Berliner in ein Krankenhaus. © Marko Förster

Ein 30 Jahre alter Kletterer aus Berlin ist am Freitagnachmittag am Fels Gamrig bei Kurort Rathen abgestürzt. Der Mann war mit einer Gruppe klettern. Er selbst war als Nachsteiger am Heidestein geklettert. Aus bisher nicht eindeutiger Ursache stürzter er rund acht Meter ab und blieb zirka einem Meter über dem Erdboden im Seil hängen. Beim dem Sturz verletzter er sich schwer. Er trug keinen Helm. Die Kameraden der Bergwacht aus Bad Schandau und Sebnitz wurden alarmiert und kamen zum Einsatz. Vor Ort angekommen versorgten sie den Verunglückten medizinisch und bereiteten ihn auf den Abtransport per Hubschrauber vor. Zusätzlich kam nun der gelbe ADAC Rettungshubschrauber mit Winde aus Bautzen, Christoph 62 und ein Rettungswagen vom DRK Pirna aus Bad Schandau zum Einsatz.

Der Helikopter positionierte sich über dem Gamrig, ein Luftretter der Bergwacht hing am Hubschrauber. Der 30-jährige wurde an einer Winde nach oben gezogen und auf einer nahen Wiese abgesetzt. Danach wurde der ansprechbare Verletzte in den Hubschrauber umgeladen und in die Uniklinik nach Dresden geflogen. Es war der 38. Einsatz allein für die Bergwacht aus Bad Schandau. Gegen 15.30 Uhr war der Einsatz beendet. (mf)

