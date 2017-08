Kletterer stürzt 15 Meter in die Tiefe Bei einem Kletterunfall in der Sächsischen Schweiz wird ein Mann am Sonntagmittag schwer verletzt.

© Marko Förster

Ein schwerer Kletterunfall ereignete sich am Sonntagmittag bei Kurort Rathen. Am sogenannten Waltersdorfer Horn, der zum Gamrig-Felsen gehört, stürzte ein Mann auf dem Südweg rund 15 Meter nach unten. Dabei hat er sich schwer verletzt. Die Bergwacht Dresden, die in der Station in Rathen Dienst hatte, und ein Rettungswagen eilten zum Unglücksort. Nach einer Erstversorgung im Rettungswagen flog ein Hubschrauber den Verletzten in die Dresdner Uniklinik. (mf)

