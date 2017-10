Kletterer schwer verletzt Ein 29-Jähriger ist am Rauensteinturm abgestürzt. Der Hubschrauber flog ihn in die Uniklinik.

Das neue Fahrzeug der Bergwacht Pirna, mit dem die Kameraden der Bergwacht Großenhain zum Rauensteinturm unterwegs waren. © Marko Förster

Ein 29-jähriger Mann ist beim Klettern in der Sächsischen Schweiz abgestürzt. Er war mit anderen Bergsteigern am Montagnachmittag am Rauensteinturm in Weißig geklettert. Dabei fiel er rund zehn Meter tief, schlug auf den Boden auf und verletzte sich dabei schwer.

Der Rettungsdienst aus Pirna und Neustadt kamen dem Mann zu Hilfe. Ebenso kam die Bergwacht aus der Station Rathen zum Einsatz. Die Kameraden aus Großenhain, die auch am Brückentag ihren ehrenamtlichen Dienst ausführten, eilten zum Unglücksort.

Dort angekommen, fanden sie den Verletzten am Boden vor dem Felsen liegen. Ein Rettungshubschrauber als Senftenberg flog den verunglückten Kletterer mit einem Polytrauma in die Uniklinik nach Dresden. Nach rund zwei Stunden war der Einsatz beendet. (mf)

zur Startseite