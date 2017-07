Kletterer an der Nonne abgestürzt Die Bergwacht musste am Sonntagnachmittag ins Gebiet um den Rauenstein ausrücken.

© Marko Förster

Die Bergwacht Bad Schandau musste am Sonntagnachmittag ins Gebiet um den Rauenstein ausrücken. Am Nonnen-Felsen hatte sich ein Kletterer verletzt. Er war dort mit einer Seilschaft als Vorsteiger auf dem Westweg (VIIa) unterwegs. Offenbar ist er abgerutscht und in seine Sicherung gestürzt. Die brach aber aus, sodass er etwa sechs, sieben Meter tief stürzte. Dabei zog er sich Rückenverletzungen zu. Sowohl ein Rettungswagen als auch ein Hubschrauber eilten zum Unglücksort. Der verletzte 26-Jährige konnte vor Ort versorgt werden. Danach wurde er mit dem Hubschrauber in eine Klinik nach Dresden geflogen. (mf)

zur Startseite