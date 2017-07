Kletterer am Großen Eislochturm abgestürzt Ein 75-Jähriger verunglückt nahe der Ottomühle. Kurz zuvor waren die Retter am Pantinenturm bei Hohnstein im Einsatz.

Ein 75-jähriger Kletterer hatte sich schwere Kopfverletzungen zugezogen.

Er wurde in ein Dresdner Krankenhaus geflogen.

Am Großen Eislochturm nahe der Ottomühle war der Mann abgestürzt.

Ein schwerer Kletterunfall ereignete sich am Mittwochnachmittag bei Rosenthal-Bielatal. Ein Mann (75) aus Dresden war am Fels Großer Eislochturm als Vorsteiger unterwegs. Er sicherte vom Gipfel aus den Nachsteiger. Dabei stürzte er aus ungeklärter Ursache rund fünf Meter tief und fiel in seine Selbstsicherung. Bei dem Sturz verletzte er sich schwer am Kopf. Offenbar hatte er keinen Helm getragen. Seine drei Begleiter leisteten Erste Hilfe und seilten ihn ab. Die Bergwacht aus Bad Schandau und Sebnitz eilten zum Unfallort in den Bielagrund der Ottomühle. Auch zwei Sanitäter vom DRK Pirna und ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Der Verunglückte wurde in ein Dresdner Krankenhaus geflogen. Kurz zuvor waren die Kameraden der Bergwacht zu einem anderen Einsatz gerufen worden. Ein 72-jähriger Kletterer hatte sich am Pantinenturm bei Hohnstein an der Schulter verletzt. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ausgeflogen und zur weiteren Behandlung ins Klinikum Pirna gebracht. (mf)

