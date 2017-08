Kletterburg für den Spielplatz Mitten im Ort gibt es bald eine neue Attraktion. Dank der Initiative engagierter Eltern.

Bürgermeister Guntram Steglich schätzt ein, dass sich die Arbeit gelohnt hat. © Steffen Unger

Klettern, hangeln, balancieren, rutschen – das und noch viel mehr ist bald an einem neuen Gerät auf dem öffentlichen Kinderspielplatz in Steinigtwolmsdorf möglich. Es ist bereits montiert, aber noch nicht freigegeben. „Es fehlt noch eine Fuhre Fallsand. Anschließend müssen die Begrenzungssteine gesetzt und das Spielgerät abgenommen werden“, sagte Bürgermeister Guntram Steglich (parteilos) am Donnerstag auf Anfrage. Doch schon in wenigen Tagen soll es für Kinder aus Steinigtwolmsdorf und der Umgebung heißen: an das neue Spielgerät, fertig, los! Voraussichtlich noch im August kommt eine Balancierschlange dazu.

Rund 5 000 Euro kostet die neue Spielburg. Hinzu kommen Bauhofleistungen. Ein großer Teil des Geldes stammt von dem Erlös der Kindersachenbörsen, die die Steinigtwolmsdorferin Steffi Schierz seit mehreren Jahren organisiert. Die Gemeinde stockte den Betrag auf. Der in die Jahre gekommene Spielplatz nahe der Grundschule sollte moderner und um ein attraktives Gerät bereichert werden, wünschte sich Steffi Schierz für die Kinder. Nun ist das Ziel erreicht. „Die viele Arbeit hat sich gelohnt“, sagt sie. (szo)

