Kleinwachaus „Fischbüchse“ ist eröffnet Der moderne Krankenhaus-Anbau in Liegau beherbergt Spitzenmedizin. Die ist deutschlandweit einmalig.

Der Moment fürs Kleinwachauer Geschichtsbuch: die offizielle Eröffnung des hochmodernen Klinik-Anbaus mit Chefarzt Thomas Mayer, Sozial-Ministerin Barbara Klepsch, Silke Kollath vom Bewohnerbeirat und Epilepsiezentrums-Chef Martin Wallmann (v.l.). © Thorsten Eckert

Es riecht nach frischer Farbe, gleich am Eingang zum schmucken Krankenhaus-Neubau an der Wachauer Straße in Liegau. Und eigentlich wäre ihm der Duft nach Glühwein lieber gewesen, sagt Martin Wallmann. Der Chef des Epilepsiezentrums Kleinwachau im Radeberger Ortsteil hätte die Gäste zur feierlichen Eröffnung des Neubaus nämlich eigentlich um die Weihnachtszeit herum empfangen wollen. So war jedenfalls der Plan für den im März 2015 gestarteten Neubau neben dem Fachkrankenhaus für Neurologie.

Aber schon kurz nach dem Baustart war es zu Verzögerungen gekommen, die nicht mehr aufzuholen waren. Also begrüßte Martin Wallmann die Gäste gestern Vormittag nun fast auf den Tag genau zwei Jahre nach dem ersten offiziellen Spatenstich. „Ein Tag, mit wirklich miesem Wetter war das“, erinnerte sich Sachsens Sozialministerin Barbara Klepsch (CDU) noch genau, wie sie damals bei Regen und eisigkaltem Wind den Spaten in den harten Boden gerammt hatte. „Aber so ist das nun mal, es braucht Regen und Sonne, damit Dinge wachsen können“, fand sie – und kam regelrecht ins Schwärmen, als sie sich im Neubau umschaute. In der „Fischbüchse“, auch das weiß die Ministerin noch. So hatten die Mitarbeiter das Gebäude schon vorab liebevoll getauft. Wegen der Rundungen. Die sind für die mehrfach schwerstbehinderten Patienten wichtig, die hier ab Montag behandelt werden. „Die haben einen enormen Bewegungsdrang, kommen aber mit Ecken nicht klar“, beschreibt Chefarzt Dr. Thomas Mayer. „Der Entwurf hat mich deshalb von Anfang an begeistert.“ Auch, weil das Gebäude so wunderbar ins Ambiente von Kleinwachau passt. In diese Mischung aus Architektur und vor allem Natur. „Diese Landschaft ist Teil der Therapie“, macht auch Martin Wallmann deutlich. Und weiß natürlich auch, „wer Rundungen baut, baut teurer“.

Fünf Millionen Euro waren für den Bau geplant, fast vier Millionen Euro davon kommen vom Freistaat. „Eine moderne Krankenhaus-Infrastruktur ist wichtig für Sachsen“, macht die Ministerin in ihrer kurzen Rede klar, dass Spitzenmedizin auch ein wichtiger Standortfaktor ist. Und hier ist ein wirkliches Spitzen-Krankenhaus entstanden. Eines, das es so in Deutschland bisher nicht gibt. Hier arbeiten Epilepsiespezialisten, Allgemeinmediziner, Musik- und Ergotherapeuten im Team zusammen – damit können hier erstmals schwerst-mehrfachbehinderte Epilepsiepatienten sozusagen rundumbehandelt werden. Im Erwachsenenbereich ist das neu. Und überhaupt, darauf machte dann auch die Ministerin nachdrücklich aufmerksam, überhaupt sind es die Menschen, die aus Investitionen erst Gewinne machen, was nicht finanziell gemeint ist – „die Mitarbeiter, die hier jeden Tag ihr Bestes geben, dafür Dankeschön!“

Einen Wermutstropfen gibt es aber; denn dass der Bau letztlich gut 700 000 Euro teurer geworden ist, schmerzt. „Aber auch davon will ich mir heute nicht die gute Laune vermiesen lassen“, so Martin Wallmann. Der Zeitverzug kostete Geld, und einige andere Unwägbarkeiten. „Das tut weh, aber wir werden das hinbekommen, indem wir andere Investitionen zeitlich strecken, ohne auf etwas zu verzichten“, stellt der Epilepsiezentrums-Chef gleich klar, „dass wir hier noch einiges vorhaben“. Und: „Am Montag können die ersten Patienten einziehen – das ist wichtig.“ Denn gebraucht wird das Haus dringend.

