Kleintransporter voller gestohlener Fahrräder Auf der A 17 hielt die Polizei einen Kleintransporter an. Darin: mehrere, offenbar zuvor gestohlene Zweiräder.

Pirna. Polizisten der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit stellten am Sonntag auf der A 17 fünf Fahrräder und ein Moped sicher. Die Zweiräder befanden sich in einem Kleintransporter, den die Beamten auf dem Parkplatz „Am Nöthnitzgrund“ kontrollierten. Die beiden Bulgaren (18 und 43 Jahre alt) im Kleinbus konnten bei der Kontrolle nicht belegen, dass die Fahrräder ihnen gehörten. Eins fand sich bereits auf der Fahndungsliste, es war im November in Niedersachsen als gestohlen gemeldet worden. Gegen die Bulgaren wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, teilt die Bundespolizei Berggießhübel mit.

Ein weiterer Fahndungserfolg gelang den Bundespolizisten am Sonnabend. Ebenfalls auf der A 17 kontrollierten sie im Bereich Breitenau einen Rumänen, der von der Polizei im Zusammenhang mit mehreren Straftaten in Lüneburg gesucht wurde. Der 21-Jährige kam nach Dresden in Untersuchungshaft. (SZ)

