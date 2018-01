Kleintransporter verschwindet vom Parkplatz Die Polizei geht von einem Diebstahl aus. Sie bittet Zeugen um Hilfe bei der Aufklärung.

© Symbolfoto: dpa

Großenhain. Vermutlich in der Nacht zum Dienstag stahlen Unbekannte einen metallicblauen VW T 5 von einem Parkplatz an der Käthe-Kollwitz-Straße. Der Kleintransporter war auf dem Parkplatz zwischen dem Edeka-Markt und der Schule abgestellt. Auf rund 7 000 Euro wurde der Zeitwert des zwölf Jahre alten Wagens beziffert. Auffällig am VW ist die mattschwarze Motorhaube.

Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Diebstahl gemacht haben, werden gebeten, sich im Polizeirevier Großenhain oder unter der Rufnummer 0351 483 22 33 bei der Polizeidirektion Dresden zu melden. (SZ)

Links zum Thema Aus dem Polizeibericht vom Dienstag

zur Startseite