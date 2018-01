Kleintransporter erfasst Frau

© Symbolfoto: dpa

Dresden. Am Mittwochmorgen ist eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall auf der Bautzner Landstraße (B 6) in Dresden-Weißig schwer verletzt worden.

Die 46-jährige Frau wollte die Bundesstraße in Höhe Radeberger Straße überqueren, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Dabei wurde sie von einem stadtauswärts fahrenden Kleintransporter, an dessen Steuer ein 46-Jähriger saß, erfasst.

Die Fußgängerin erlitt schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Der Dresdner Verkehrsunfalldienst habe die Ermittlungen aufgenommen, hieß es weiter. (mja)

