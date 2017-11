Kleintransporter brennt aus Der Fahrer konnte sich offenbar gerade noch in Sicherheit bringen.

Nach ersten Erkenntnissen geriet am Montag gegen 9.10 Uhr auf der A 4 in Höhe der Anschlussstelle Chemnitz-Ost in Richtung Dresden ein Fiat-Transporter aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Der Fahrer (39) konnte das Fahrzeug noch auf dem Seitenstreifen abstellen und aussteigen. Er blieb nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt.

Die Feuerwehr war im Einsatz und löschte die Flammen. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 25.000 Euro. Während der Maßnahmen war der rechte Fahrstreifen gesperrt.

