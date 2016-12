Kleintierzüchter sorgen sich wegen Vogelgrippe Gerade in der Advents- und Weihnachtszeit sind Enten und Gänse gefragt wie nie. Das Virus bereitet vielen kleinen Züchtern Kopfzerbrechen.

Wenn derzeit tote Vögel gesichtet werden, rückt meist die Feuerwehr in Schutzanzügen an, um die Tiere fachgerecht zu entsorgen. © Jens Trenkler

Das Landratsamt Görlitz forderte nach den ersten Verdachtsfällen in Sachsen auch die Halter und Züchter im Landkreis Görlitz auf, sogenannte Biosicherheitsmaßnahmen einzuhalten. Was für einen größeren Zuchtbetrieb zeitlich und auch finanziell in der Regel koordinierbar ist, bereitet gerade privaten Züchtern mit wenigen Tieren, aber auch Rassegeflügelzuchtvereinen der Region Kopfzerbrechen. So haben die meisten privaten Züchter nicht so große Stallanlagen und Unterbringungsmöglichkeiten zur Verfügung. In der Regel leben die Tiere auf den kleinen Bauernhöfen und genießen ihr Dasein auf Freiflächen.

„Das stellt uns Kleintierzüchter vor große Herausforderungen“, sagt der gestandene Landwirt Reinhard Seifert. Seit rund 20 Jahren beschäftigt er sich am Ortsrand von Stannewisch mit der Tierhaltung. So leben in seinen Stallungen derzeit rund 25 Schlachtgänse, 20 Enten und 60 Hühner. Da er seine alten Pferdeställe für die Unterbringung der Tiere nutzen kann, bereitet ihm die Stallpflicht keine Probleme. Anders hingegen sieht es mit den Auflagen der Behörden aus. Laut den angeordneten Biosicherungsmaßnahmen müssen Stall-ein- und -ausgänge gegen unbefugten Zutritt gesichert werden. Zum anderen müssen viele hygienische Vorgaben erfüllt werden. So dürfen betriebsfremde Personen Ställe nur in betriebseigener Schutzkleidung oder Einwegkleidung betreten und haben diese nach Verlassen des Stalles unverzüglich abzulegen, nach Vorgaben zu reinigen und zu disinfizieren.

Aber damit noch nicht genug. Auch der bürokratische Aufwand ist nicht unerheblich; ein zeitlicher und materieller Aufwand, der von privaten Züchtern kaum zu stemmen ist. Im Falle eines Zugangs von Tieren sind Name und Anschrift des Transportunternehmens und des bisherigen Tierhalters, Datum des Zugangs sowie Art des Geflügels aufzuzeichnen. Im Falle des Abgangs sind Name und Anschrift des Transportunternehmens und des künftigen Tierhalters, Datum des Abgangs sowie Art des Geflügels aufzuzeichnen. Halter von zehn bis 1000 Stück Geflügel haben je Werktag die Gesamtanzahl gelegter Eier aufzuzeichnen. Die Aufzeichnungen sind zudem drei Jahre aufzubewahren und auf Verlangen der zuständigen Behörde vorzulegen.

Gerade diese Maßnahme versteht Reinhard Seifert nicht. „Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, welchen Nutzen die Auflistung der abgenommenen Eier haben soll. Denkbar wäre eigentlich nur eine statistische Erhebung der Legeleistung im Zeitraum der Stallpflicht.“ Wie der Kleintierzüchter berichtet, sei auch bei seinen Legehennen die Leistung seit der Unterbringung im Stall zurückgegangen. Grund für die geringere Eierproduktion sei auch die Versorgung der Tiere ausschließlich mit Futtermitteln. „Auf einer fett gewachsenen Wiese findet das Geflügel ganz einfach mehr Nahrungsstoffe“. Neben dem erhöhten Bedarf an zusätzlichem Futtermittel steigt so auch die Menge der benötigten Einstreu. Dies sei gerade für Kleintierzüchter finanziell nicht unbedeutend.

Ein weiterer Kleintierzüchter aus Niesky, der seinen Namen in diesem Zusammenhang lieber nicht in der Zeitung lesen möchte, sieht die Sachlage hingegen entspannt, denn er hat nur wenige Tiere zum Eigenbedarf im Stall. „Es ist halt derzeit Stallpflicht, was bei der Jahreszeit und dem winterlichen Wetter aber ohnehin kein Problem ist.“

