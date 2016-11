Kleintierschau mit Einschränkungen

© dpa

Am 19. und 20. November präsentieren die Zuchtfreunde des Kleintierzüchtervereins Bischheim-Häslich traditionell ihre Tiere in den verschiedenen Rassen und Farben der Öffentlichkeit. Vor allem die Kaninchen wurden wieder mit viel Züchterfleiß über das Jahr herangezogen.

Wegen der aktuellen Lage darf aber kein Geflügel gezeigt werden. Die Behörden reagierten damit auf die seit Montag geltende landesweite Stallpflicht für Geflügel in Sachsen. Der Verein ist dennoch zuversichtlich, dass die Besucher ihre Freude haben werden. Die Kleintierausstellung ist Sonnabend von 13 bis 18 Uhr sowie Sonntag von 9 bis 17 Uhr in der ehemaligen Schule Bischheim, Schulstraße 7, geöffnet. Es besteht an beiden Tagen die Möglichkeit der Rassetier-Vermittlung. Eine Tombola lockt. (if)

zur Startseite