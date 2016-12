Artikelempfehlung

Kleinster Frauenchor singt zum Advent

Der nach eigenen Angaben kleinste Frauenchor Sachsens gibt zum dritten Advent in Dippoldiswalde ein Konzert. Der Frauenchor Seifersdorf wird an diesem Sonnabend in der Kirchenscheune des Dippser Ortsteiles auftreten. Was die 18Chormitglieder im Programm haben, verrät Chorleiter Peter Fanger: „Weihnachtliche Lieder zum Hören und Mitsingen, Gedichte und Geschichten werden auf das Fest einstimmen.“ So erklingen altbekannte Lieder wie „Adeste, fideles“ und „Jingle Bells“. Aber auch weniger bekannte Titel wie das „Ave Maria zart“ werden gesungen. Der Frauenchor kümmert sich auch um das leibliche Wohl. „Eine Tasse frischer Kaffee und ein Stück Kuchen, der von uns Frauen selbst gebacken wurde und den wir gern gegen einen Obolus servieren, werden den Nachmittag in seiner weihnachtlichen Stimmung abrunden“, sagt Edeltraud Gulbins, Sängerin und Vorstandsvorsitzende des Chores. Das Konzert beginnt am 10.Dezember 15Uhr in der Kirchenscheune Seifersdorf auf der Bergstraße 65A. Der Eintritt ist frei, der Chor freut sich aber über Spenden. (SZ)(...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/kleinster-frauenchorsingt-zum-advent-3560610.html