Kleinstadt kämpft

Strehla. Strehlas Bürgermeister Jörg Jeromin (FWG) sähe gern rot. Und das im wortwörtlichen Sinne. Zum einen die rote Linie, die den künftigen Verlauf der ersehnten B-182-Ortsumgehung markieren soll. Zum anderen einen roten Punkt. Der würde Strehla wieder als sogenanntes Grundzentrum in der Region ausweisen. Und das wäre nach Ansicht des Stadtchefs neben der Ortsumgehung die vielleicht wichtigste Weichenstellung für Strehlas Zukunft.

Das Problem: Derzeit hat Strehla den roten Punkt nicht. Das ist zwar schon seit mehr als zehn Jahren so und bisher hat es sich nicht zum Nachteil der Kommune ausgewirkt, so der Stadtchef. Doch die Zeichen stehen auf Veränderung, machte Jeromin diese Woche vor den Stadträten deutlich. Fördermittel für die öffentliche Infrastruktur würden künftig stärker daran geknüpft, ob ein Ort eine zentrale Funktion für die Gegend erfüllt. Für Strehla, das in den vergangenen Jahren massiv von Städtebau- und Denkmalschutz-Fördergeldern profitiert hat, sieht Jeromin ohne roten Punkt deshalb finanziell die Felle wegschwimmen.

Zunehmende Schwierigkeiten beim Erhalt der städtischen Infrastruktur sind die eine Sorge. Die andere ist, dass Strehlas Weiterentwicklung ohne roten Punkt gehemmt würde. Der Sport- und Freizeitstättenbau stehe so infrage. Und neue Wohnbaugebiete genehmigt zu bekommen werde so künftig auch schwieriger, so Jeromin.

Ein Schreckensszenario, denn Strehla setzt seit Jahren auf neue Wohngebiete wie den Collmblick, das Areal an der Straße Zum alten Weinberg oder das geplante Eigenheimgebiet an der Torgauer Straße. Perspektivisch gäbe es an der alten Steingutfabrik oder hinterm Einkaufszentrum an der Lindenstraße sogar noch weitere Flächen.

Apropos Einkaufen: Angesichts zweier Lebensmittelmärkte, zig Händlern, Allgemein- und Zahnärzten, Apotheke, Grund- und Oberschule, mehrerer Buslinien und Pflegeeinrichtungen fehlt Stadtchef Jörg Jeromin das Verständnis, dass Strehla nicht schon jetzt Grundzentrum ist. Dass die Einstufung womöglich an einer zu geringen Einwohnerzahl im Einzugsgebiet scheitern soll, will er nicht hinnehmen. Zumal sich laut Jeromin auch die nordsächsischen Nachbarn aus Cavertitz oder Liebschützberg nach Strehla orientieren – sei es zum Einkaufen, beim Schul- oder Ärztebesuch.

Mit Argumenten wie diesen will der Stadtchef jetzt den Kampf aufnehmen, an dessen Ende ein roter Punkt für Strehla stehen soll. Überzeugt werden muss dafür der Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge mit Sitz in Radebeul. Der stellt den sogenannten Regionalplan für das Gebiet zwischen Strehla und Sebnitz auf.

Darin werden Grundsätze und Ziele der Raumordnung getroffen, die in den kommenden zehn Jahren so etwas wie die Leitplanken für die Entwicklung der Städte und Gemeinden bilden. Der aktuelle, seit 2009 gültige Regionalplan wird derzeit fortgeschrieben. Seit November läuft das öffentliche Beteiligungsverfahren. Noch bis 31. Januar können Bedenken oder Hinweise zum neuen Regionalplan abgegeben werden. Ein bisschen Zeit für Einflussnahme bleibt also.

Strehla will diese Zeit nutzen und sich Verbündete suchen, um letztlich doch noch einen roten Punkt für sich auf der entscheidenden Raumordnungs-Karte des Planungsverbands zu bekommen. Als Unterstützer will Stadtchef Jeromin unter anderem Politiker wie den für Meißen gewählten Bundestagsabgeordneten Thomas de Maizière (CDU) ins Boot holen. Sein Einfluss hat nach Meinung vieler Strehlaer schon bewirkt, dass die B-182-Umgehung hochgestuft wurde und nun dafür auch tatsächlich Planungen angelaufen sind. Ob de Maizière auch diesmal helfen kann, dass Strehla rotsieht, muss sich nun zeigen.

